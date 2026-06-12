На матче-открытии Чемпионата мира на стадионе вывесили флаг России

Во время первого матча Чемпионата мира 2026 года на стадионе "Ацтека" в Мексике заметили российский флаг, который вывесили на трибуне. Он висел рядом с флагами других стран, поэтому, вероятно, это сделали организаторы.

Среди флагов был также и украинский желто-синий флаг. На флаг обратили внимание пользователи сети X.

В ФИФА пока не прокомментировали, почему на стадионе появился флаг страны, членство которой в организации в настоящее время приостановлено.

"На стадионе "Ацтека" в Мехико перед матчем-открытием Чемпионата мира появился, в частности, российский флаг. Его можно было заметить среди флагов государств из других стран со всего мира (в том числе тех, которые не поехали на мундиаль). Российский флаг вызвал возмущение украинцев, которые не понимают, почему на стадионе появился национальный символ государства, членство которого в ФИФА было приостановлено. Для россиян же это один из немногих элементов, напоминающих о существовании их страны во время нынешнего мундиаля", — отметил автор поста Бартоломей Банашевич.

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Отстранение России от футбола

В начале февраля 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о намерении рассмотреть вопрос о возвращении России в мировой футбол. Этот запрет был введен после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году. Инфантино подчеркнул, что запрет "ничего не дал, а лишь вызвал еще большее разочарование и ненависть".

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал президента ФИФА Джанни Инфантино "моральным дегенератом" из-за его стремления вернуть России возможность участвовать в мировых футбольных соревнованиях.

До этого Инфантино неоднократно обвиняли в коррупции и связях с Россией. Он активно продвигал идею о сохранении за РФ статуса хозяина ЧМ-2018, несмотря на оккупацию Крыма российскими войсками. Зимой 2019 года 52-летний функционер получил российский Орден Дружбы из рук главы Кремля Владимира Путина.