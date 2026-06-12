На матчі-відкритті Чемпіонату світу вивісили прапор Росії на стадіоні

Під час першого матчу Чеміпонату світу-2026 на стадіоні "Ацтека" у Мексиці помітили російський прапор, який вивісили на трибуні. Він був вивішений разом з прапорами інших країн, тож, імовірно, це зробили організатори.

Серед прапорів був також і український жовто-синій стяг. На прапор звернули увагу користувачі у мережі X.

У ФІФА наразі не коментували, чому на стадіоні з'явився прапор країни, членство якої в організації наразі призупинено.

"На стадіоні "Ацтека" в Мехіко перед матчем-відкриттям Чемпіонату світу з’явився зокрема російський прапор. Його можна було помітити серед прапорів держав з інших країн з усього світу (зокрема тих, які не поїхали на мундіаль). Російський прапор викликав обурення українців, які не розуміють, чому на стадіоні з'явився національний символ держави, членство якої в ФІФА було призупинено. Для росіян же це є одним з небагатьох елементів, що нагадує про існування їхньої країни під час цьогорічного мундіалю", — зазначив автор поста Бартоломей Банашевич.

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Відсторонення Росії від футболу

На початку лютого 2026 року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про бажання розглянути повернення Росії до світового футболу. Ця заборона була запроваджена після початку вторгнення РФ до України в 2022 році. Інфантіно наголосив, що заборона "нічого не досягла, а лише створила більше розчарування та ненависті".

Голова МЗС України Андрій Сибіга назвав президента ФІФА Джанні Інфантіно "моральним дегенератом" через його бажання повернути Росії можливість брати участь у світових футбольних змаганнях.

Перед цим Інфантіно неодноразово звинувачували у корупції та зв'язках із Росією. Він активно просував ідею стосовно збереження за РФ статусу господаря ЧС-2018, попри окупацію російськими військами Криму. Взимку 2019-го 52-річний функціонер отримав російський Орден Дружби з рук керівника Кремля Володимира Путіна.