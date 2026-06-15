ФИФА хочет провести матч "Израиль — Палестина" в рамках футбольного фестиваля, на который приглашена Россия

ФИФА выступила с идеей проведения матча между Израилем и Палестиной. Эта игра может стать открытием детского футбольного фестиваля для команд до 15 лет, на который приглашены все 211 ассоциаций-членов ФИФА, в том числе и Россия.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предпринял неудачную попытку заставить представителей Израиля и Палестины пожать друг другу руки и сфотографироваться вместе во время ежегодного конгресса ФИФА. О планах организации сообщает The Athletic.

Еще тогда Инфантино напомнил о проведении турнира, на который планировалось пригласить "всех детей мира".

"Впереди нас ждет замечательный турнир для детей до 15 лет, на который мы пригласим принять участие все 211 стран, всех детей мира, давайте сделаем это ради этого. Давайте работать вместе, у вас есть моя преданность, у вас есть поддержка всего зала", — заявил Джанни Инфантино.

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При этом в Израильской футбольной ассоциации заявили, что готовы "использовать футбол в качестве инструмента содействия нормализации отношений и установлению мира".

"Мы всегда стремимся к лучшему будущему для всех. Мы надеемся найти смелого партнера на другой стороне", — отметил представитель Израильской ассоциации.

В то же время в Палестинской ФА не ответили на запрос журналистов.

Новый турнир был объявлен на заседании Совета ФИФА в декабре, и в его рамках будут проводиться более короткие матчи на меньших по площади полях. Команды будут состоять из семи-девяти игроков в каждой.

В турнире этого года, который может пройти в Майами, примут участие только мужские команды. Во втором турнире, который состоится в 2027 году, примут участие женские команды.

"Мы очень активно продвигаем молодежные соревнования и развитие, и это естественный следующий шаг, который нас очень радует", — заявил Инфантино в декабре.

В начале февраля 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о намерении рассмотреть вопрос о возвращении России в мировой футбол. Этот запрет был введен после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году. Инфантино подчеркнул, что запрет "ничего не дал, а лишь породил еще больше разочарования и ненависти".

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал президента ФИФА Джанни Инфантино "моральным дегенератом" из-за его стремления вернуть России возможность участвовать в мировых футбольных соревнованиях.