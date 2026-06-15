ФІФА хоче провести матч Ізраїль-Палестина на фестивалі футболу, куди запрошена Росія

ФІФА виступила з ідеєю щодо проведення матчу між Ізраїлем та Палестиною. Ця гра може стати відкриттям для дитячого футбольного фестивалю для команд до 15 років, на які запросили всі 211 асоціацій-членів ФІФА, зокрема і Росію.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно здійснив невдалу спробу, аби представники Ізраїлю та Палестини потисли руку та сфотографувалися разом під час щорічного конгресу ФІФА. Про плани організації повідомляє The Athletic.

Ще тоді Інфантіно нагадав про проведення турніру, на який планували запросити "усіх дітей світу".

"На нас попереду чудовий турнір для дітей до 15 років, на який ми запросимо взяти участь усі 211 країн, усіх дітей світу, давайте зробимо це заради цього. Давайте працювати разом, у вас є моя відданість, у вас є підтримка всієї зали", — заявив Джанні Інфантіно.

При цьому у Ізраїльській асоціації футболу заявили, що вони готові "використовувати футбол як інструмент для сприяння нормалізації та миру".

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"Наші руки завжди простягнуті до кращого майбутнього для всіх. Ми сподіваємося знайти хороброго партнера з іншого боку", — зазначив речник Ізраїльської асоціації.

Натомість у Палестинській ФА не відповіли на запит журналістів.

Новий турнір було оголошено на засіданні Ради ФІФА у грудні, і він включатиме коротші матчі та менші поля. Команди складатимуться з семи-дев'яти гравців з кожної сторони.

Цьогорічний турнір, який може відбутися в Маямі, візьмуть участь лише чоловічі команди. У другому турнірі, який пройде у 2027 році, візьмуть участь жіночі команди.

"Ми дуже активно просуваємо молодіжні змагання та розвиток, і це природний наступний крок, і дуже радісний", — заявив Інфантіно у грудні.

На початку лютого 2026 року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про бажання розглянути повернення Росії до світового футболу. Ця заборона була запроваджена після початку вторгнення РФ до України в 2022 році. Інфантіно наголосив, що заборона "нічого не досягла, а лише створила більше розчарування та ненависті".

Голова МЗС України Андрій Сибіга назвав президента ФІФА Джанні Інфантіно "моральним дегенератом" через його бажання повернути Росії можливість брати участь у світових футбольних змаганнях.