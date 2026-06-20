Спілкувалися російською: президент ФІФА та прем'єр Канади залишили автографи на прапорі РФ (відео)

Під час матчу другого туру Чемпіонату світу між збірними Канади та Катару президент ФІФА Джанні Інфантіно та прем'єр-міністр Канади Марк Карні розписалися на російському прапорі вболівальнику з РФ. Сам фанат стверджує, що з ним навіть спілкувалися російською.

Чоловік підійшов до високопосадовців, які були на матчі, у символіці російського фанклубу "Нульовка" та з прапором РФ. Про це повідомило російське спортивне видання "Чемпионат".

На відео помітно, що канадський прем'єр паралельно спілкувався та фотографувався з іншими людьми, тож міг не помітити, що саме підписує. Натомість Джанні Інфантіно чітко розумів, що саме він підписує.

Ба більше, сам російський вболівальник повідомив, що президент ФІФА навіть говорим з ним російською мовою.

"Я з Москви. "Нульовка" — це наша компанія друзів, невеликий фанклуб збірної Росії. З 2014 року разом подорожуємо по всіх матчах збірної. Вчора були на грі Канада — Катар. Несподівано виявилося, що Інфантіно сидить зовсім поруч із нами, трохи вище. Підійшли сфотографуватися — він був абсолютно за, навіть із прапором. По-російськи з нами говорив: "Хорошо, спасибо". Охорона була, але поводилася дуже лояльно. Ми сфотографувалися, і я попросив їх із прем'єром Канади розписатися на прапорі, на якому до цього зібрав автографи всієї збірної Росії. Вони без проблем розписалися", — розповів росіянин.

Відео дня

Раніше Фокус розповідав, що під час першого матчу Чеміпонату світу-2026 на стадіоні "Ацтека" у Мексиці помітили російський прапор, який вивісили на трибуні. Він був вивішений разом з прапорами інших країн, тож, імовірно, це зробили організатори.

А от на фіналі Ліги Чемпіонів дружина російського голкіпера Матвія Сафонова не змогла пронести російський прапор, але зв'язала його з пакетів.

Заяви Інфантіно про повернення Росії до футболу

На початку лютого 2026 року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про бажання розглянути повернення Росії до світового футболу. Ця заборона була запроваджена після початку вторгнення РФ до України в 2022 році. Інфантіно наголосив, що заборона "нічого не досягла, а лише створила більше розчарування та ненависті".

Голова МЗС України Андрій Сибіга назвав президента ФІФА Джанні Інфантіно "моральним дегенератом" через його бажання повернути Росії можливість брати участь у світових футбольних змаганнях.

Також повідомлялося, що ФІФА виступила з ідеєю щодо проведення матчу між Ізраїлем та Палестиною. Ця гра може стати відкриттям для дитячого футбольного фестивалю для команд до 15 років, на які запросили всі 211 асоціацій-членів ФІФА, зокрема і Росію.