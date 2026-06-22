Світові хіти на Чемпіонаті світу: німецький вболівальник з саксофоном підкорює мережу (відео)

Німецький саксофоніст Андре Шнура, який підкорив мережу під час Євро-2024, знову збирає мільйони переглядів, виступаючи на фан-зоні збірної Німеччини.

Довкола нього збираються тисячі фанатів, які не приїхали до США вболівати за Німеччину. На його акаунті в TikTok вже 1,2 мільйона підписників, понад 50 мільйонів вподобайок, а кожне відео збирає десятки тисяч переглядів.

Famous German saxophonist André Schnura gets the crowd ready in Germany 🇩🇪🎷 pic.twitter.com/PKIC1gLFQU — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

Під час своїх перформансів Андре Шнура виконує популярні у світі хіти: "Freed from desire", "Shut up and dance", "Waka Waka" тощо.

The German Saxophone Guy André Schnura gets everyone hyped in Osnabrück! 🔥 pic.twitter.com/2iddQUPrdr — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

Свої виступи Шнура проводить регулярно на місцях зустрічей німецьких фанатів у Німеччині. У своїх відео він додає, що важливо любити людей, і про те, що "ми не створені для того, аби ненавидіти один одного".

🇩🇪🎷 The guy's name is Andre Shnura. Shortly before the start of the 2024 European Championship, he lost his job.



Andre decided to bring his musical instrument to one of the Euro fan zones and became the tournament's biggest star within a day.



Now Shnura is doing well –… pic.twitter.com/pZy3NCX5Ed — Ultras Clips (@ultras_clips) June 15, 2026

У коментарях люди теж погоджуються, що всі повинні "бути дружніми та любити один одного".

Відео дня

Сам Шнура розповідав, що в 2024 році наважився грати публічно після того, як його звільнили з роботи.

Нагадаємо, що під час матчу другого туру Чемпіонату світу між збірними Канади та Катару президент ФІФА Джанні Інфантіно та прем'єр-міністр Канади Марк Карні розписалися на російському прапорі вболівальнику з РФ. Сам фанат стверджує, що з ним навіть спілкувалися російською.

Також Фокус розповідав, що нападника збірної Іспанії та футбольного клубу "Сельта" Борха Іглесіаса відмовлялися пропускати на тренувальну базу його національної команди. Охоронці просто не впізнали його, прийнявши за фаната.

Для вашої зручності Фокус також підготував розклад усіх матчів групового етапу Чемпіонату світу. Зберігайте його, аби завжди знати, коли буде наступний матч збірної, за яку ви вболіваєте.