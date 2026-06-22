Лео Мессі став найкращим бомбардиром Чемпіонатів світу: у цьому ж матчі він встановив антирекорд

Легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі забив свій 17-й гол на Чемпіонатах світу та став одноосібним найкращим бомбардиром в історії мундіалів. Лео обійшов німецького бомбардира Мирослава Клозе, який мав 16 голів.

На цьому Чемпіонаті світу це четвертий гол для Мессі в двох матчах. Гра Аргентини проти Австрії, в якій Ліонель встановив історичний рекорд, триває й досі, повідомляє Фокус.

Аргентинський нападник отримав шанс встановити рекорд вже на 9-й хвилині, коли його команда заробила шанс на пенальті. Однак Мессі не зміг забити гол з 11-метрової відмітки.

Водночас цей пенальті став третім незабитим для Лео на всіх мундіалях — до цього лише він та ганець Асамоа Гьян мали по два незабитих 11-метрових.

Водночас вже за 30 хвилин Мессі виправився та забив ефектний гол у ворота австрійців.

Свій перший гол на Чемпіонатах світу Мессі забив у 2006 році. У 2010 він не забивав на мундіалі, в 2014 забив 4, в 2018 — 1, а в 2022, який став переможним для Аргентини, Ліонель оформив 7 голів.

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Варто зазначити, що рекорд Клозе може перевершити щонайменше ще один гравець цього мундіалю. Після дублю в першому турі нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе має 14 голів, а попереду в нього матчі проти збірних Норвегії та Іраку, після чого, ймовірно, будуть поєдинки плей-офф.

Далі серед чинних футболістів на мундіалі, що претендують на рекорд, йдуть Гаррі Кейн, а також гравці, що мають по 8 голів — Кріштіану Роналду та Неймар.

Нагадаємо, що на цьому ж мундіалі Кріштіану Роналду встановив рекорд як найстарший польовий гравець, що коли-небудь виходив на футбольне поле на Чемпіонатах світу. Наразі йому 41 рік та 132 дні.

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