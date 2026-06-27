"Офіціант рівня Бог": фанат Нідерландів за раз приніс понад дві дюжини кухлів пива (відео)

Фанати Нідерландів вважаються одними з найкращих у вмінні створити свято й атмосферу під час футбольних форумів. Цього разу зіркою став один вболівальник "помаранчевих" зі скілами суперофіціанта у барі.

Чоловік у футболці збірної Нідерландів за один раз обхопив 26 кухлів пива і відніс до друзів від бару до столів, чим викликав захоплення оточуючих. Відео з епічною доставкою прохолодного напою виклала одна фанатка в TikTok.

Кадри з фанатом "Заводного апельсина" (прізвисько збірної Нідерландів — ред.) швидко стали вірусними, набравши понад 940 тис. переглядів. В ролику видно, як лисуватий чоловік охоплює руками цілий оберемок пінного та намагається перенести до столу.

Згодом "диво-офіціант" трішки проливає напою на барну стійку, але потім несе 26 кухлів пива до друзів за столом. Після успішної "доставки", він обіймається з іншим фанатом "помаранчевих" та починає танцювати і підспівувати після виконаної роботи.

Відео дня

Пізніше чоловік ефектно підіймає келих у бік камери авторки ролику, а потім — тисне руку чоловіку, який висловив захоплення його епічному вчинку. Наразі відомо, що кадри були зняті 20-го червня під час матчу Німеччина- Кот-д'Івуар. Точна локація місця події у описі відео авторки не вказується.

Реакція соцмереж

Вірусний ролик став предметом жвавого обговорення серед користувачів. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Готовий взяти його на роботу";

"Офіціант рівня Бог";

"Ризик шалений, і нема чайових?";

"Епічно, шалено, чудово".

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