Качка-знаменитість і фанатка збірної Мексики на ЧС-2026 "напала" на президентку країни (фото)

Знаменита качка Мерлін, яка стала відомою завдяки підтримці Збірної Мексики на Чемпіонаті світу-2026, знову опинилася у центрі уваги, здійснивши зухвалий напад на можновладця.

Качка дзьобнула президентку Мексики Клаудію Шейнбаум під час заходу, на якому глава країни познайомилася з пернатим вболівальником. Про це пише видання The Sun.

Зірка мережі здобула свою славу під час час вуличних святкувань перемоги співгосподарів турніру з рахунком 2:0 над Південною Африкою у матчі-відкритті цьогорічного чемпіонату. Слава Мерлін докотилася і до керівництва країни, оскільки пернатим талісманом не перестають милуватися в інтернеті.

Мерлін запросили відвідати зустріч із президенткою Шейнбаум. Він миттєво став головним героєм ранкової пресконференції 63-річної президентки у Мехіко.

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Спершу качка сміливо підійшла до глави країни. Клаудія після цього спробувала погладити пернатого, проте неочікувано зіштовхнулася з тим, що норовлива зірка TikTok не дала цього зробити і дзьобнула мексиканську лідерку.

Качка Мерлін дзьобнув президентку Мексики під час офіційного заходу Фото: The Sun

На щастя, як пишуть ЗМІ, Шейнбаум встигла відсмикнути руку і не постраждала від зухвалої поведінки пернатого вболівальника.

Проте власники Мерліна не були здивовані такою поведінкою птаха. Вони згодом журналістам зізналися, що відчували гордість за те, що їх запросили на зустріч із президенткою.

"Ми відчуваємо велику честь бути тут разом із президенткою, для нас велика честь стояти перед вами і показувати всьому світу прекрасну сторону Мексики", — заявила Клара, власниця пернатого.

Як відреагувала президентка

Попри можливість бути атакованою птахом, Шейнбаум захоплено прокоментувала цю зустріч. Політикиня назвала Мерліна "символом Чемпіонату світу", а також уособленням того, за що зараз виступають мексиканські родини.

"Сьогодні ми запросили сім’ю, у якої качка Мерлін є домашнім улюбленцем, адже він став символом чемпіонату світу з футболу, символом того, за що виступають мексиканські сім’ї, того, ким ми є як мексиканські сім’ї, і це, перш за все, те, що світ бачить у Мексиці сьогодні", — заявила лідерка країни.

Нагадаємо, раніше видання ESPN Asia розповідало, як качка Мерлін у формі збірної Мексики підірвала інтернет.

Також видання Express розповідало, що збірна Норвегії привезла власну їжу на ЧС-2026 через недовіру до кухні США.