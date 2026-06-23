Утка-знаменитость и поклонница сборной Мексики на ЧМ-2026 "напала" на президента страны (фото)

Знаменитая утка Мерлин, прославившаяся благодаря поддержке сборной Мексики на Чемпионате мира-2026, вновь оказалась в центре внимания, совершив дерзкое нападение на высокопоставленного чиновника.

Утка клюнула президента Мексики Клаудию Шейнбаум во время мероприятия, на котором глава страны познакомилась с пернатым болельщиком. Об этом пишет издание The Sun.

Звезда сети прославилась во время уличных празднований победы соорганизаторов турнира со счётом 2:0 над Южной Африкой в матче-открытии чемпионата этого года. Слава Мерлин дошла и до руководства страны, поскольку пернатым талисманом не перестают восхищаться в интернете.

Мерлина пригласили на встречу с президентом Шейнбаум. Он мгновенно стал главным героем утренней пресс-конференции 63-летней президентки в Мехико.

Сначала утка смело подошла к главе страны. После этого Клаудия попыталась погладить птицу, однако неожиданно столкнулась с тем, что своенравная звезда TikTok не позволила ей этого сделать и клюнула мексиканскую лидерку.

Відео дня

Утка Мерлин клюнула президента Мексики во время официального мероприятия Фото: The Sun

К счастью, как сообщают СМИ, Шейнбаум успела отдернуть руку и не пострадала от дерзкого поведения пернатого болельщика.

Однако владельцы Мерлина не были удивлены таким поведением птицы. Позже они признались журналистам, что испытывали гордость за то, что их пригласили на встречу с президентом.

"Для нас большая честь находиться здесь вместе с президентом, для нас большая честь стоять перед вами и показывать всему миру прекрасную сторону Мексики", — заявила Клара, хозяйка птицы.

Как отреагировала президент

Несмотря на то, что она могла подвергнуться нападению со стороны птицы, Шейнбаум с восторгом прокомментировала эту встречу. Политик назвала Мерлина "символом чемпионата мира", а также олицетворением того, за что сейчас выступают мексиканские семьи.

"Сегодня мы пригласили семью, в которой утка Мерлин является домашним питомцем, ведь она стала символом чемпионата мира по футболу, символом того, за что выступают мексиканские семьи, того, кем мы являемся как мексиканские семьи, и это, прежде всего, то, что мир видит в Мексике сегодня", — заявила лидер страны.

Напомним, ранее издание ESPN Asia рассказывало о том, как утка Мерлин в форме сборной Мексики взорвала интернет.

Кроме того, издание Express сообщало, что сборная Норвегии привезла с собой собственную еду на ЧМ-2026 из-за недоверия к кухне США.