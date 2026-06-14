У сборной Мексики появился новый суперфанат: утка в футболке взорвала интернет (видео)

В сборной Мексики на ЧМ этого года появился уникальный болельщик в футболке — утка по имени Мерлин. Пернатый в футболке очень быстро стал звездой сети, а видео с ним набирают тысячи просмотров.

Владельцы птицы, ярые футбольные фанаты мексиканской команды, говорят, что Мерлин — их талисман и любимый домашний питомец. Об этом сообщает ESPN Asia.

Владельцы утки рассказали журналистам, что Мерлин — любимец семьи, а перед началом Чемпионата мира они договорились с швеей. Она сшила удобную футболку для утки перед матчем открытия в Мехико.

"Он ходит медленнее, чем мы, но старается не отставать. Он не очень любит гулять, но делает это. Нас спрашивали, не продаем ли мы его, но мы категорически ответили: "Нет!" — рассказывает одна из владелиц животного.

По словам мексиканки, у их домашнего питомца есть своё место в доме, где он отдыхает. В любимый рацион животного входят корма, овощи, фрукты и даже, раз в неделю, тако.

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Реакция социальных сетей

В комментариях к видео с селезнем Мерлином пользователи выразили восхищение животным. Наибольшую поддержку получили следующие комментарии:

"Чемпионат только начался, а атмосфера уже на пике";

"Такое можно увидеть только в латиноамериканской стране";

"Качка в мексиканской футбольной майке — это, пожалуй, моя новая любимая вещь в жизни. Обожаю этот особый дух любви мексиканцев к футболу";

"Это что-то невероятное. Эти люди получают такое удовольствие — я их просто обожаю. Жаль, что Мексика не принимает финал".

Ранее Фокус сообщал о том, что Мексика обыграла ЮАР в матче открытия Чемпионата мира. В стартовом матче турнира мексиканцы победили Южную Африку со счётом 2:0.

Впоследствии стало известно, почему нынешний чемпионат мира по футболу заставляет с ностальгией вспоминать старые времена. Британский обозреватель Доминик Моган отмечает, что современный футбол выглядит ещё отвратительнее, чем раньше.