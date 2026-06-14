Збірна Мексики має нового суперфаната: качка у формі збірної підірвала інтернет (відео)

У збірної Мексики на Мундіалі цього року з'явився унікальний фанат у футболці — качка на ім'я Мерлін. Пернатий у футболці дуже швидко став зіркою мережі, а відео з ним набирають тисячі переглядів.

Власники пернатого, затяті футбольні фанати мексиканської команди, кажуть, що Мерлін є їхнім талісманом і улюбленим домашнім улюбленцем. Про це повідомляє ESPN Asia.

Власники качки розповіли журналістам, що Мерлін є улюбленцем родини, а перед початком Чемпіонату світу вони домовилися зі швачкою. Вона зробила зручну футболку для качки перед матчем-відкриттям у Мехіко.

"Він ходить повільніше, ніж ми, але намагається встигати. Він не дуже любить ходити, але робить це. Нас питали, чи продаємо ми його, але ми категорично сказали "Ні!" — розповідає одна з власниць тварини.

За словами мексиканки, їхній домашній улюбленець має своє місце в домі, де відпочиває. Серед улюбленого раціону тварини — корми, овочі, фрукти і навіть раз на тиждень тако.

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Реакція соцмереж

У коментарях до відео з качуром Мерліном, користувачі висловили захоплення твариною. Найбільше підтримки мали такі репліки:

"Чемпіонат щойно почався, а атмосфера вже на максимумі";

"Таке можна побачити тільки в латиноамериканській країні";

"Качка у мексиканській футбольній футболці — це, мабуть, моя нова улюблена річ у житті. Обожнюю цей особливий дух любові мексиканців до футболу";

"Це щось неймовірне. Ці люди отримують таке задоволення — я їх просто обожнюю. Шкода, що Мексика не приймає фінал".

Раніше Фокус розповідав про те, що Мексика перемогла ПАР у матчі-відкритті Чемпіонату світу. В стартовому матчі турніру мексиканці здолали Південну Африку з рахунком 2:0.

Згодом стало відомо, чому чинний ЧС з футболу змушує ностальгувати за старими часами. Британський оглядач Домінік Моган констатує, що теперішні часи футболу виглядають ще огиднішими, ніж раніше.