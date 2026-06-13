Жадібність, корупція і ФІФА: чому чинний ЧС з футболу змушує ностальгувати за старими часами

Чемпіонат світу 2026 року вже розпочався, але все встиг опинитися в центрі скандалів, яких не бачила спортивна історія. Британський оглядач Домінік Моган констатує, що теперішні часи футболу виглядають ще огиднішими, ніж раніше.

Він вказує, що чинний світовий форум перетворився на "світовий форум із жадоби", а колишні часи попереднього глави ФІФА Зеппа Блаттера згадуються "з ностальгією". Про це британський оглядач написав у своїй колонці для The Sun.

Пан Моган говорить, що чинний чемпіонат світу тільки почався, а довкола нього — розгорілися приголомшливі скандали. Найбільшим приводом до обурення стали непомірно високі ціни на квитки для глядачів, які коштують вже тисячі доларів.

Особливою іронією, як пише британський оглядач, є реакція експрезидента ФІФА Зеппа Блаттера. Його самого раніше вигнали з організації за корупцію, але тепер він критикує наступників, давши різко негативну оцінку керівництву ФІФА.

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Блаттер критикує чинне ФІФА за шалену корупцію та втрату інтересу до розвитку футболу Фото: з відкритих джерел

"Гроші, гроші, гроші — ось що стало головним," — сказав він І порівняв нинішній чемпіонат світу з футболу з "одноруким бандитом".

Пан Моган вказує, що попри "пляму в біографії" Блаттера щодо корупції, його думки чітко відображають тенденцію до незворотної та суцільної комерційності футболу. Британський оглядач нагадує, що за оцінками самої ж ФІФА вона отримає прибуток в $10 млрд, тоді як з цього фонду команди отримають близько $800 млн у якості призових виплат (біля 8% від усієї суми).

"Трамп і Інфантіно там лише для того, щоб забезпечити максимальний прибуток. Але це ніколи не було метою чемпіонату світу", — цитує слова ексфутбольного чиновника британський журналіст.

Головна проблема ФІФА, як констатує британський журналіст, полягає в тому, що фактично перетворила свято футболу для вболівальників на "чемпіонат світу із жадібності". І наразі доводиться лише ностальгувати за тими часами, коли "головним у екрані був футбол і все, що було на полі".

"Фанати по всьому світу обурені такою шаленою комерціалізацією турніру, але ФІФА продовжує робити тільки гірше. Але показово: людина, яка десятиліттями уособлювала корупцію у світовому футболі, тепер виглядає майже як моральний авторитет на тлі нинішнього керівництва", — резюмує британський колумніст.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЧС-2026 розпочався зі скандалів. Матч між Південною Кореєю та Чехією відбувся за фактично порожніх трибун, а за межами стадіону почалися заворушення між фанатами.

Згодом стало відомо, що 63-річну зірку Голлівуду не впізнали на матчі ЧС-2026. Майк Маєрс сидів на глядацьких трибунах поруч із актором фільмів "Дедпул" Раяном Рейнолдсом.