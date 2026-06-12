Порожні трибуни, масові бійки та шоу без Шакіри для США: ЧС-2026 розпочався зі скандалів

Другий матч чемпіонату світу з футболу між Південною Кореєю та Чехією відбувся за практично порожніх трибун, незважаючи на заяви Джанні Інфантіно про "безпрецедентний" попит на квитки. При цьому за межами стадіону почалися заворушення, а в США не показали шоу Шакіри.

Скандал навколо ціноутворення обернувся для ФІФА справжньою катастрофою з точки зору зв’язків з громадськістю у перший день турніру, який також був затьмарений заворушеннями в Мехіко, коли натовпи вболівальників напали на поліцію. Фокус зібрав усе, що відомо.

На матчі між Чехією та Південною Кореєю трибуни були напівпорожні

Незважаючи на заяви керівного органу футболу про те, що його сайт з продажу квитків отримав безпрецедентну кількість запитів на бронювання — 500 мільйонів, що є найвищим показником в історії, — стадіон у Гвадалахарі на заході Мексики не був заповнений.

Диктор стадіону повідомив, що на вчорашньому матчі, в якому Південна Корея здобула перемогу над Чехією, місткість стадіону становила 45 664 особи, а всередині перебувало 44 985 глядачів.

Відео дня

Однак телевізійні репортажі показали безліч порожніх місць, особливо у VIP-зонах — набагато більше, ніж ті 700 чи близько того, які, за твердженням ФІФА, не були зайняті в місті з населенням 5,6 мільйона осіб.

ФІФА була змушена різко знизити ціни на квитки на всі 104 матчі, щоб залучити більше вболівальників у США, Канаду та Мексику, незважаючи на заяви про величезний попит.

Однак уболівальники скаржаться на ціни: квитки на найменш популярні матчі групового етапу, як і раніше, продаються за ціною понад 300 доларів.

На офіційних порталах з перепродажу квитків досі є в наявності тисячі квитків, навіть на перший матч збірної США проти Парагваю 12 червня в Лос-Анджелесі.

Але варто зазначити, що матч-відкриття на знаменитому стадіоні "Ацтека" в Мексиці зібрав аншлаг — 83 264 особи. Місцеві вболівальники стали свідками перемоги своєї країни над Південною Африкою з рахунком 2:0 після церемонії відкриття, на якій виступила Шакіра, а також прозвучав дует зірки K-pop групи Demon Hunters Еджае та Андреа Бочеллі.

Однак за межами стадіону відбулися заворушення та протести, під час яких у мексиканську поліцію кидали пляшки з запальною сумішшю та цеглу.

У Мехіко біля стадіону спалахнули заворушення

Частина протестувальників — це родини тих, хто загинув і зник безвісти під час численних нарковійн. Вони намагалися привернути увагу до цієї проблеми. Інша частина — це ті, хто просто намагався проникнути на стадіон без квитків. У результаті почалася бійка з поліцією, і відомо, що один чоловік отримав серцевий напад.

Пізніше Секретаріат цивільної безпеки Мехіко (SSC) підтвердив, що було дві групи, кожна з яких налічувала приблизно 800 протестувальників, від яких відокремилося близько 200 осіб у каптурах. Для розгону протестувальників було задіяно близько 300 поліцейських, а також кінний загін.

Але на самому стадіоні Шакіра влаштувала шоу. Колумбійська співачка та Бурна Бой виконали пісню Dai Dai, офіційну пісню чемпіонату світу з футболу FIFA 2026, як головні хіти церемонії відкриття. До них приєдналися сотні танцюристів.

Виявилося, що канал Fox не показав шоу Шакіри в США

У найвищому моменті шоу з-під землі з'явилася величезна золота копія Кубка світу з футболу.

На шоу також виступили Алехандро Фернандес, Белінда, Денні Оушен, Джей Балвін, Ліла Даунс, Los Angeles Azules, Mana та Тайла — всі вони брали участь у записі першого в історії альбому, присвяченого Чемпіонату світу з футболу FIFA. Співвітчизник Шакіри, колумбійський репер Джей Балвін, був одним із головних хедлайнерів церемонії і вийшов на сцену перед появою Шакіри.

Мексиканській акторці та послині ФІФА Сальмі Гаєк було доручено офіційно відкрити турнір. Вона виголосила коротку вітальну промову перед церемонією підняття національних прапорів, а згодом дивилася матч із ложі разом із Джанні Інфантіно.

Ті, кому не пощастило дістати один із цих неймовірно дорогих квитків, ринули до фан-зони на площі Сокало в історичному районі Мехіко, де сталися заворушення та тиснява.

Але на цьому скандали, пов’язані з ЧС-2026, не закінчилися. Поки весь світ насолоджувався виступом Шакіри, у США телеканал Fox, офіційний американський мовник, не показав її виступ.

Натомість американським уболівальникам, які налаштувалися на захопливий матч, довелося слухати коментарі експертів телеканалу — Тьєррі Анрі, Златана Ібрагімовича та Олексія Лаласа.

Незрозуміло, чому телеканал вирішив не показувати виступ Шакіри, але Telemundo, іспаномовний канал, який транслював турнір, показав всю програму повністю.

Нагадаємо, раніше на Чемпіонаті світу з футболу вивісили прапор Росії.

До цього Інфантіно неодноразово звинувачували в корупції та зв’язках із Росією. Він активно просував ідею збереження за РФ статусу господаря ЧС-2018, незважаючи на окупацію Криму російськими військами. Взимку 2019 року 52-річний функціонер отримав російський Орден Дружби з рук глави Кремля Володимира Путіна.