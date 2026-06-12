Пустые трибуны, массовые драки и шоу без Шакиры для США: ЧМ-2026 начался со скандалов

Второй матч чемпионата мира по футболу между Южной Кореей и Чехией прошел при практически пустых трибунах, несмотря на заявления Джанни Инфантино о "беспрецедентном" спросе на билеты. При этом за пределами стадиона начались беспорядки, а в США не показали шоу Шакиры.

Скандал вокруг ценообразования обернулся для FIFA настоящей катастрофой с точки зрения связей с общественностью в первый день турнира, который также был омрачен беспорядками в Мехико, когда толпы болельщиков напали на полицию. Фокус собрал все, что известно.

На матче между Чехией и Южной Кореей были полупустые трибуны

Несмотря на заявления руководящего органа футбола о том, что его сайт по продаже билетов получил беспрецедентное количество запросов на бронирование — 500 миллионов, что является самым высоким показателем в истории, — стадион в Гвадалахаре на западе Мексики не был заполнен.

Диктор стадиона заявил, что на вчерашнем матче, в котором Южная Корея одержала победу над Чехией, вместимость стадиона составляла 45 664 человека, а внутри находилось 44 985 зрителей.

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Однако телевизионные репортажи показали множество пустых мест, особенно в VIP-зонах — гораздо больше, чем те 700 или около того, которые, по утверждению FIFA, не были заняты в городе с населением 5,6 миллиона человек.

FIFA была вынуждена резко снизить цены на билеты на все 104 матча, чтобы привлечь больше болельщиков в США, Канаду и Мексику, несмотря на заявления об огромном спросе.

Однако болельщики жалуются на цены: билеты на наименее популярные матчи группового этапа по-прежнему продаются по цене более 300 долларов.

На официальных порталах перепродажи билетов до сих пор остаются в наличии тысячи билетов, даже на первый матч сборной США против Парагвая 12 июня в Лос-Анджелесе .

Но стоит отметить, что матч открытия на знаменитом стадионе "Ацтека" в Мексике собрал аншлаг — 83 264 человека. Домашние болельщики стали свидетелями победы своей страны над Южной Африкой со счетом 2:0 после церемонии открытия, на которой выступила Шакира, а также прозвучал дуэт звезды K-pop группы Demon Hunters Эджае и Андреа Бочелли.

Однако за пределами стадиона произошли беспорядки и протесты, во время которых в мексиканскую полицию бросали бутылки с зажигательной смесью и кирпичи.

В Мехико у стадиона вспыхунли беспорядки

Часть протестующих – это семьи тех, кто погиб и пропал без вести в многочисленных нарковойнах. Они пытались привлечь внимание к проблеме. Часть – это те, кто просто пытался пробиться на стадион без билетов. В итоге началась драка с полицией и известно, что один мужчина получил сердечный приступ.

Позже Секретариат гражданской безопасности Мехико (SSC) подтвердил, что существовали две группы примерно по 800 протестующих, от которых отделилось около 200 человек в капюшонах. Для разгона протестующих было задействовано около 300 полицейских, а также конный отряд.

Но на самом стадионе Шакира устроила шоу. Колумбийская певица и Бурна Бой исполнили песню Dai Dai, официальную песню чемпионата мира по футболу FIFA 2026, в качестве главных хитов церемонии открытия. К ним присоединились сотни танцоров.

Оказалось, что канал Fox не показал шоу Шакиры в США

Во время кульминации шоу из-под земли появилась огромная золотая копия Кубка мира по футболу.

На шоу также выступили Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, Джей Бальвин , Лила Даунс, Los Angeles Azules, Mana и Тайла — все они участвовали в записи первого в истории альбома, посвященного Чемпионату мира по футболу FIFA. Соотечественник Шакиры, колумбийский рэпер Джей Бальвин, был одним из главных хедлайнеров церемонии и вышел на сцену перед появлением Шакиры.

Мексиканской актрисе и послу ФИФА Сальме Хайек было поручено официально открыть турнир. Она произнесла короткую приветственную речь перед церемонией вывешивания национальных флагов, а позже смотрела матч из ложи вместе с Джанни Инфантино.

Те, кому не посчастливилось достать один из этих невероятно дорогих билетов, хлынули в фан-зону на площади Сокало в историческом районе Мехико, где произошли беспорядки давка.

Но и на этом не закончились скандалы, связанные с ЧМ-2026. Пока по всему миру наслаждались выступлением Шакиры, в США телеканал Fox, официальный американский вещатель не показал ее выступление.

Вместо этого американским болельщикам, настроившимся на захватывающее выступление, пришлось слушать анализ от экспертов телеканала в составе Тьерри Анри, Златана Ибрагимовича и Алексея Лаласа.

Неясно, почему телеканал решил не включать выступление Шакиры, но Telemundo, испаноязычный канал, транслировавший турнир, показал всю программу целиком.

Напомним, ранее на Чемпионате мира по футболу вывесили флаг России.

До этого Инфантино неоднократно обвиняли в коррупции и связях с Россией. Он активно продвигал идею о сохранении за РФ статуса хозяина ЧМ-2018, несмотря на оккупацию Крыма российскими войсками. Зимой 2019 года 52-летний функционер получил российский Орден Дружбы из рук главы Кремля Владимира Путина.