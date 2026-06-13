Шокував фанатів: 63-річну зірку Голлівуду Майка Маєрса не впізнали під час матчу ЧС-2026 (фото)

63-річний голлівудський актор, зірка фільмів "Остін Паверс" Майк Маєрс шокував своєю появою прихильників на одному з перших матчів Чемпіонату світу-2026. Його помітили у компанії ще однієї зірки.

Маєрс сидів на глядацьких трибунах поруч із актором фільмів "Дедпул" Раяном Рейнолдсом. Однак, на відміну від Рейнолдса, першу зірку серед глядачів прихильники спромоглися впізнати не одразу. Про це пише The Sun.

Канадський актор прийшов на перший матч своєї збірної на турнірі в Торонто проти Боснії і Герцеговини. Однак коментатори BBC не впізнали Маєрса, який сидів серед уболівальників у червоній панамці. При цьому його показали безпосередньо перед перервою, коли актор був невдоволений марною спробою канадської збірної забити гол у ворота супротивника.

При цьому Рейнолдса, який був поруч із Маєрсом, назвали. Однак в етер втрутилася ведуча, яка зуміла впізнати зірку "Остін Паверса".

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Майк Маєрс у фільмі "Остін Паверс" і на матчі ЧС-2026 Фото: колаж Фокус

Як відреагували прихильники

Прихильники були шоковані такою ситуацією, і взялися залишати негативні відгуки про коментарі BBC та відстоювати честь актора.

"Майк Маєрс так затесався серед простого люду, що коментатори його навіть не помітили. Поведінка справжнього авторитета", — зауважив один із користувачів у мережі.

Інший коментатор пригадав знакову роль Маєрса у фільмі "Остін Паверс" і назвав його "людиною загадкою".

"Раяна Рейнольдса на BBC згадали, а Майка Маєрса — ні. Некультурні свині", — зазначив ще один користувач.

Чимало прихильників, які впізнали актора, були приємно вражені побачити його. 63-річний Маєрс не надто часто з'являється на публіці, однак таки приїхав на матч Чемпіонату світу-2026. Проте навіть так зірка кіно вирішив не виділятися і скромно злився у своєму образі разом з іншими футбольними фанатами.

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