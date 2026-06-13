Поразил фанатов: 63-летнюю голливудскую звезду Майка Майерса не узнали во время матча ЧМ-2026 (фото)

63-летний голливудский актёр, звезда фильмов "Остин Пауэрс" Майк Майерс поразил своим появлением поклонников на одном из первых матчей Чемпионата мира-2026. Его заметили в компании ещё одной звезды.

Майерс сидел на зрительских трибунах рядом с актером фильмов "Дэдпул" Райаном Рейнольдсом. Однако, в отличие от Рейнольдса, первую звезду среди зрителей поклонники смогли узнать не сразу. Об этом пишет The Sun.

Канадский актёр пришёл на первый матч своей сборной на турнире в Торонто против Боснии и Герцеговины. Однако комментаторы BBC не узнали Майерса, который сидел среди болельщиков в красной панамке. При этом его показали непосредственно перед перерывом, когда актер был недоволен тщетной попыткой канадской сборной забить гол в ворота соперника.

При этом Рейнольдса, который стоял рядом с Майерсом, назвали. Однако в эфир вмешалась ведущая, которая сумела узнать звезду "Остина Пауэрса".

Відео дня

Майк Майерс в фильме "Остин Пауэрс" и на матче ЧМ-2026 Фото: коллаж Фокус

Как отреагировали сторонники

Поклонники были шокированы такой ситуацией и начали оставлять негативные отзывы о комментариях BBC и защищать честь актера.

"Майк Майерс так незаметно влился в толпу, что комментаторы его даже не заметили. Поведение настоящего авторитета", — отметил один из пользователей в сети.

Другой комментатор вспомнил знаковую роль Мейерса в фильме "Остин Пауэрс" и назвал его "человеком-загадкой".

"Райана Рейнольдса на BBC упомянули, а Майка Майерса — нет. Невоспитанные свиньи", — отметил ещё один пользователь.

Многие поклонники, узнавшие актера, были приятно удивлены, увидев его. 63-летний Майерс не слишком часто появляется на публике, однако все же приехал на матч Чемпионата мира-2026. Тем не менее, даже в этой ситуации кинозвезда решил не выделяться и скромно вписался в окружающую обстановку вместе с другими футбольными фанатами.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

выступление Шакиры на открытии Чемпионата мира-2026 породило теорию заговора о ее двойнице;

украинская звезда Голливуда Мазепа впервые вышла замуж.

Кроме того, 62-летнего Брэда Питта и его девушку, которая вдвое моложе его, заметили на "Ролан Гаррос-2026".