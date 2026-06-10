Украинская звезда Голливуда Мазепа впервые вышла замуж (фото)

29-летняя украинская актриса, модель и хореограф Марина Мазепа, известная в Голливуде, поделилась радостной новостью: она впервые вышла замуж.

Голливудская звезда родом из Конотопа сказала "да" своей любви во время романтической церемонии на морском побережье. Праздничными кадрами со свадьбы украинка уже поделилась в Instagram.

Марина Мазепа вышла замуж

Для церемонии танцовщица выбрала платье с глубоким декольте и корсетом, украшенным декором в виде колосков. Образ Марины дополнили длинный шлейф и букет. Тем временем муж Мазепы, который пока по большей части остается за кадром, был в стильном костюме пастельно-розового оттенка.

В декоре на свадьбе в целом прослеживались украинские мотивы: например, книжечки с клятвами украшал вышитый орнамент.

Марина Мазепа вышла замуж Фото: Instagram

Для первого танца уроженка Конотопа нарядилась в шелковые брюки и боди, а само выступление было босиком. Впоследствии невеста еще несколько раз меняла праздничные образы.

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В частности, Марина дополнила один из образов свадебным белым венком, а во время обмена обетами влюбленные использовали символические украшения в форме трезубцев.

Марина Мазепа вышла замуж Фото: Instagram

Марина до сих пор привыкает к новому статусу.

"Мечта маленькой девочки и сознательный выбор взрослой женщины. Этот момент наконец настал. Теперь я жена. И, честно говоря, до сих пор не могу поверить, что имею счастье называть его своим мужем", — написала украинка.

На свадьбе были украинские элементы Фото: Instagram

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