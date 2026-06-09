Известный украинский актер женился на старшей на 15 лет женщине (фото)

35-летний украинский актер театра и кино Артемий Егоров впервые рассказал о своей свадьбе во время большой войны. Его избранницей стала старшая на 15 лет актриса Елена Тимкова.

Звезда фильма "Соседка" в проекте "Наедине с Гламуром" признался, что раньше не хотел официально оформлять отношения, но все изменилось во время войны.

Артемий Егоров женился

Егоров почти 16 лет вместе с Еленой Тимковой, которая старше избранника на 15 лет. Долгое время актеры официально не оформляли свои отношения, но после 24 февраля 2022 года поняли важность этого процесса.

"Мы не женились официально, я не считал это нужным. Но когда началась полномасштабная война, пришлось. Чтобы если я умру, чтобы все досталось ей. Только по этим причинам", — говорит артист.

Свадебная церемония Егорова и Тимковой была довольно скромной — только для них двоих.

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Артемий Егоров и Елена Тимкова Фото: Instagram

"Церемония была на двоих и очень скромной. Никакого официоза. Она не брала мою фамилию. Боже, это какая-то уже древность. Кому это нужно", — считает Артемий.

Артемий Егоров и Елена Тимкова Фото: Instagram

По словам актера, значительная разница в возрасте совсем не беспокоит их.

"Только в вопросах журналистов", — говорит Егоров.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Артемий Егоров оказался в центре общественного недовольства после неосторожных высказываний.

Актер, сыгравший в сериалах "Соседка", "Песики" и "Карпатский рейнджер", официально извинился за резонансное сообщение об усталости от войны.

Кроме того, украинский юморист и экс-участник команды "Ветераны космических войск" Александр (Веня) Венедчук официально женился на своей избраннице Карине.