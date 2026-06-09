Відомий український актор одружився зі старшою на 15 років жінкою (фото)

35-річний український актор театру та кіно Артемій Єгоров вперше розповів про своє весілля під час великої війни. Його обраницею стала старша на 15 років акторка Олена Тимкова.

Зірка фільму "Сусідка" у проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнався, що раніше не хотів офіційно оформлювати стосунки, але все змінилося під час війни.

Артемій Єгоров одружився

Єгоров майже 16 років разом з Оленою Тимковою, яка старша за обранця на 15 років. Довгий час актори офіційно не оформлювали свої стосунки, але після 24 лютого 2022 року зрозуміли важливість цього процесу.

"Ми не одружувалися офіційно, я не вважав це за потрібне. Але коли почалася повномасштабна війна, довелося. Аби якщо я помру, щоб все дісталося їй. Тільки з цих причин", — каже артист.

Весільна церемонія Єгорова та Тимкової була досить скромною — лише для них двох.

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Артемій Єгоров та Олена Тимкова Фото: Instagram

"Церемонія була на двох і дуже скромною. Жодного офіціозу. Вона не брала мого прізвища. Боже, це якась вже давнина. Кому це потрібно", — вважає Артемій.

Артемій Єгоров та Олена Тимкова Фото: Instagram

За словами актора, значна різниця у віці зовсім не турбує їх.

"Тільки у питаннях журналістів", — каже Єгоров.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Артемій Єгоров опинився в центрі громадського невдоволення після необережних висловлювань.

Актор, який зіграв у серіалах "Сусідка", "Песики" і "Карпатський рейнджер", офіційно перепросив за резонансний допис про втому від війни.

Крім того, український гуморист та ексучасник команди "Ветерани космічних військ" Олександр (Веня) Венедчук офіційно одружився зі своєю обраницею Кариною.