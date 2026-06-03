Відомий гуморист неочікувано одружився: хто його обраниця (фото)

Відомий український гуморист та ексучасник команди "Ветерани космічних військ" Олександр (Веня) Венедчук офіційно одружився зі своєю обраницею Кариною. Радісною звісткою шоумен, який зазвичай ретельно приховує особисте життя, поділився в Instagram, опублікувавши перше фото з весільною обручкою.

На свіжому знімку Олександр Венедчук позує разом із Кариною, демонструючи каблучку на безіменному пальці, ймовірно, одразу після офіційної реєстрації шлюбу. Свій новий статус комік прокоментував у фірмовому лаконічному стилі.

"Ну, я вже що? Ну, я вже все", — написав гуморист.

Венедчук повідомив, що одружився Фото: Instagram

Оскільки Венедчук ніколи не афішував детально свої романтичні стосунки, а профіль його новоспеченої дружини в інстаграмі є закритим, для більшості прихильників ця новина стала приємною несподіванкою. Судячи з фото в соцмережі, Веня будує стосунки з Кариною вже майже 8 років.

Веня з коханою Каріною Фото: Instagram

Творчий шлях та зміни в кар'єрі

Олександр Венедчук здобув широку популярність завдяки виступам у "Лізі сміху" у складі команди "Ветерани космічних військ". Згодом гумористи переросли телевізійний формат та запустили успішний однойменний YouTube-канал.

Відео дня

Проте наприкінці минулого року в кар'єрі коміка відбувся крутий поворот. У грудні 2025 року Олександр оголосив, що залишає "Ветеранів космічних військ" після 8 років співпраці. За його словами, розрив відбувся мирно, без жодних конфліктів.

Не всі сприйняли це рішення позитивно. Зокрема, Артем Дамницький заявив, що не зрозумів мотивів колеги, та назвав такий крок безвідповідальним перед аудиторією.

Наразі проєкт продовжує своє існування — Влад Куран та Артем Дамницький і надалі випускають на YouTube популярні розважальні шоу, серед яких "Еліас", "Вікторина" та "Музична передача".

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