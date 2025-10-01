"Мені зробили операцію": росіяни розбомбили квартиру відомого гумориста (фото)
Шоумен та гуморист Олександр Венедчук, більш відомий як Веня з "Ветеранів космічних військ", розповів про руйнування у квартирі після чергової атаки росіян на столицю України.
Зірка "Ліги сміху" каже, що в його помешканні після вибухів пошкоджені двері та вікна. Крім того, артист нещодавно переніс операцію. Про всі складнощі у житті, які Олександр Венедчук називає "чорною смугою", він розповів на сторінці в Instagram.
Раніше комік розповідав про проблеми зі здоров'ям: у нього стався крововилив у мозок. Згодом він переніс складну операцію. На фоні цього його помешкання опинилося в епіцентрі атаки росіян 28 вересня.
Вщент зруйнована вулиця
"Життя?.. Два тижні тому мені зробили операцію. Два дні тому — вщент зруйнована вулиця! Я в себе дома прибираю вирвані двері й вікна з закладеними вухами! Прибираю скло, замішане з вазонами, моніторами і світлом! А вже ввечері зроблена ця фотографія на концерті в Жовтневому, який вирівняв моє ментальне здоров'я", — зазначив Олександр.
Зірка екрану додав, що зараз в його житті багато чорних смуг, але сподівається, що вони скоро закінчаться.
"Цей рік дав мені переосмислити багато чого, але він ще не закінчився. Поважайте друзів, любіть і бережіть рідних. Обіймаю", — підсумував гуморист.
Підтримка близьких і друзів
Підписники почали його підтримувати та підбадьорювати у коментарях, зокрема Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, Олександр Педан, Вікторія Булітко, Маша Єфросиніна, Alyona Alyona.
"Була вчора на стрімі Вєні, серце розривалось на частини від почутого. Ви дуже сильний, дякую, що тримаєтесь. Ще раз окрема повага Карині та усім близьким, що підтримують у ці жахливі миті. Дякую вам усім за те, що і надалі можемо бачити Вєню", — додала одна з прихильниць артиста.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Український комік Антон Лірник дав перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення. Гуморист розповів про втечу з РФ у 2022 році та пояснив, чому досі не повертається в Україну.
- Легендарний гуморист Олег Філімонов зізнався, як його "кинули" на гроші.
Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше публічно представив свою нову дівчину Яну-Катерину зі Львова, відповівши на критику користувачів соціальних мереж після скандального інтерв'ю про особисте життя з колишньою дружиною.