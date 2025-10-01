"Мені зробили операцію": росіяни розбомбили квартиру відомого гумориста (фото)

Шоумен та гуморист Олександр Венедчук, більш відомий як Веня з "Ветеранів космічних військ", розповів про руйнування у квартирі після чергової атаки росіян на столицю України.

Related video

Зірка "Ліги сміху" каже, що в його помешканні після вибухів пошкоджені двері та вікна. Крім того, артист нещодавно переніс операцію. Про всі складнощі у житті, які Олександр Венедчук називає "чорною смугою", він розповів на сторінці в Instagram.

Раніше комік розповідав про проблеми зі здоров'ям: у нього стався крововилив у мозок. Згодом він переніс складну операцію. На фоні цього його помешкання опинилося в епіцентрі атаки росіян 28 вересня.

Вщент зруйнована вулиця

"Життя?.. Два тижні тому мені зробили операцію. Два дні тому — вщент зруйнована вулиця! Я в себе дома прибираю вирвані двері й вікна з закладеними вухами! Прибираю скло, замішане з вазонами, моніторами і світлом! А вже ввечері зроблена ця фотографія на концерті в Жовтневому, який вирівняв моє ментальне здоров'я", — зазначив Олександр.

Квартира гумориста Олександра Венедчука постраждала після атаки росіян Фото: Instagram

Зірка екрану додав, що зараз в його житті багато чорних смуг, але сподівається, що вони скоро закінчаться.

"Цей рік дав мені переосмислити багато чого, але він ще не закінчився. Поважайте друзів, любіть і бережіть рідних. Обіймаю", — підсумував гуморист.

Підтримка близьких і друзів

Підписники почали його підтримувати та підбадьорювати у коментарях, зокрема Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, Олександр Педан, Вікторія Булітко, Маша Єфросиніна, Alyona Alyona.

Олександр Венедчук після операції Фото: Instagram

"Була вчора на стрімі Вєні, серце розривалось на частини від почутого. Ви дуже сильний, дякую, що тримаєтесь. Ще раз окрема повага Карині та усім близьким, що підтримують у ці жахливі миті. Дякую вам усім за те, що і надалі можемо бачити Вєню", — додала одна з прихильниць артиста.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український комік Антон Лірник дав перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення. Гуморист розповів про втечу з РФ у 2022 році та пояснив, чому досі не повертається в Україну.

Легендарний гуморист Олег Філімонов зізнався, як його "кинули" на гроші.

Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше публічно представив свою нову дівчину Яну-Катерину зі Львова, відповівши на критику користувачів соціальних мереж після скандального інтерв'ю про особисте життя з колишньою дружиною.