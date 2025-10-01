"Мне сделали операцию": россияне разбомбили квартиру известного юмориста (фото)

Шоумен и юморист Александр Венедчук, более известный как Веня из "Ветеранов космических войск", рассказал о разрушениях в квартире после очередной атаки россиян на столицу Украины.

Звезда "Лиги смеха" говорит, что в его доме после взрывов повреждены двери и окна. Кроме того, артист недавно перенес операцию. Обо всех сложностях в жизни, которые Александр Венедчук называет "черной полосой", он рассказал на странице в Instagram.

Ранее комик признался о проблемах со здоровьем: у него произошло кровоизлияние в мозг. Артист перенес сложную операцию. На фоне этого его дом оказался в эпицентре атаки россиян в воскресенье, 28 сентября.

"Жизнь? Две недели назад мне сделали операцию. Два дня назад — полностью разрушенная улица! Я у себя дома убираю вырванные двери и окна с заложенными ушами! Убираю стекла, замешанные с вазонами, мониторами и светом! А уже вечером сделана эта фотография на концерте в Октябрьском, который выровнял мое ментальное здоровье", — отметил Александр.

Квартира юмориста Александра Венедчука пострадала после атаки россиян Фото: Instagram

Звезда экрана добавил, что сейчас в его жизни много черных полос, но надеется, что они скоро закончатся.

"Этот год дал мне переосмыслить многое, но он еще не закончился. Уважайте друзей, любите и берегите родных. Обнимаю", — подытожил юморист.

Подписчики начали его поддерживать и подбадривать в комментариях, в частности Владимир Дантес, Алексей Дурнев, Александр Педан, Виктория Булитко, Маша Ефросинина, Alyona Alyona.

Александр Венедчук после операции Фото: Instagram

"Была вчера на стриме Вени, сердце разрывалось на части от услышанного. Вы очень сильный, спасибо, что держитесь. Еще раз отдельное уважение Карине и всем близким, которые поддерживают в эти ужасные моменты. Спасибо вам всем за то, что и в дальнейшем можем видеть Веню", — добавила одна из поклонниц артиста.

