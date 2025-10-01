"Мне сделали операцию": россияне разбомбили квартиру известного юмориста (фото)
Шоумен и юморист Александр Венедчук, более известный как Веня из "Ветеранов космических войск", рассказал о разрушениях в квартире после очередной атаки россиян на столицу Украины.
Звезда "Лиги смеха" говорит, что в его доме после взрывов повреждены двери и окна. Кроме того, артист недавно перенес операцию. Обо всех сложностях в жизни, которые Александр Венедчук называет "черной полосой", он рассказал на странице в Instagram.
Ранее комик признался о проблемах со здоровьем: у него произошло кровоизлияние в мозг. Артист перенес сложную операцию. На фоне этого его дом оказался в эпицентре атаки россиян в воскресенье, 28 сентября.
Полностью разрушенная улица
"Жизнь? Две недели назад мне сделали операцию. Два дня назад — полностью разрушенная улица! Я у себя дома убираю вырванные двери и окна с заложенными ушами! Убираю стекла, замешанные с вазонами, мониторами и светом! А уже вечером сделана эта фотография на концерте в Октябрьском, который выровнял мое ментальное здоровье", — отметил Александр.
Звезда экрана добавил, что сейчас в его жизни много черных полос, но надеется, что они скоро закончатся.
"Этот год дал мне переосмыслить многое, но он еще не закончился. Уважайте друзей, любите и берегите родных. Обнимаю", — подытожил юморист.
Поддержка близких и друзей
Подписчики начали его поддерживать и подбадривать в комментариях, в частности Владимир Дантес, Алексей Дурнев, Александр Педан, Виктория Булитко, Маша Ефросинина, Alyona Alyona.
"Была вчера на стриме Вени, сердце разрывалось на части от услышанного. Вы очень сильный, спасибо, что держитесь. Еще раз отдельное уважение Карине и всем близким, которые поддерживают в эти ужасные моменты. Спасибо вам всем за то, что и в дальнейшем можем видеть Веню", — добавила одна из поклонниц артиста.
