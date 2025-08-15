Максим Галкин пережил операцию: его изуродовали в ДТП (фото)

На прошлой неделе в Юрмале автомобиль сбил юмориста и мужа Аллы Пугачевой, Максима Галкина. После операции артист уже восстанавливается и даже выходит на сцену. Близкая подруга семьи Лайма Вайкуле рассказала подробности случившегося.

Related video

Максим Галкин отсутствовал на финальном концерте фестиваля Laima Rendezvous, потому что в тот вечер юмориста прооперировали после дорожно-транспортного происшествия, рассказала певица Лайма Вайкуле, пишет издание Santa.lv.

Первые слухи об аварии появились после того, как артист с загипсованной рукой вышел на сцену концертного зала "Дзинтари". По словам Вайкуле, российские СМИ значительно преувеличили ситуацию: "Было написано много ерунды. Женщина, которая управляла автомобилем, случайно задела Максима. В том месте в Юрмале сложно понять, что узкая улочка также является главной дорогой. А Максим ехал на велосипеде очень быстро".

Галкину сделали операцию

"Руку Максиму зашивали в Гайлизере, операция была непростой. Но, к счастью, сейчас ему лучше. Он уже дает концерты, хоть и с гипсом, и даже шутит об этом случае перед зрителями", — рассказала Вайкуле.

По ее словам, ни одно выступление не отменят. Более того, артист теперь с юмором делится со сцены своим "знакомством" с латвийскими врачами.

Галкин попал в ДТП: что известно

ДТП с Галкиным случилось на проспекте Видус в Юрмале. Галкин, который последние годы живет в Латвии, двигался на велосипеде, соблюдая правила дорожного движения и находясь в трезвом состоянии.

"Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно", — рассказала журналистка Божена Рынска. По ее словам, виновницей ДТП стала водитель старого Volkswagen, которая выехала с боковой улицы, не притормозив перед главной дорогой.

Фото: Максим Галкин/Instagram Фото: Максим Галкин/Instagram

Напомним, ранее Фокус также писал, что:

Известный телеведущий и журналист Алексей Суханов резко выступил против возможных концертов Максима Галкина в Украине.

Галкин показал, как за 8 лет изменился сын от Аллы Пугачевой.

Кроме того, российский артист заговорил на украинском на видео из Ватикана.