"Меня сбила машина": Максим Галкин показал, что с ним произошло после ДТП (видео)

Российский артист Максим Галкин вышел на связь после аварии, в которой повредил руку. Шоумен раскрыл детали инцидента в Юрмале, во время которого по правилам дорожного движения ехал на велосипеде.

Галкин показался с гипсом на руке и отметил, что продолжит давать свои концерты за рубежом. Он отметил, что придерживался ПДД и был абсолютно трезвым.

"Мои дорогие зрители, прошли новости, что меня сбила машина. Я это записываю, потому что многие не понимают, когда меня сбила машина. Я ехал на велосипеде по всем правилам. На всякий случай для желтой прессы говорю: по всем правилам, 0 промилле в крови, по главной дороге. Но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по не главной, выскочил на главную, не затормозил. Я в него впилился", — сказал муж Аллы Пугачевой.

В частности, Галкин показал гипс на поврежденной руке и отметил, что продолжает давать концерты, несмотря на травмы.

"Приходите. Всех жду. Живой-здоровый. Надеюсь, поправлюсь, все будет нормально", — добавил артист.

ДТП произошло на проспекте Видус в Юрмале. Галкин, который последние годы живет в Латвии, двигался на велосипеде, соблюдая правила дорожного движения и находясь в трезвом состоянии. "Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно", — рассказала журналистка Божена Рынска. По ее словам, виновницей ДТП стала водитель старого Volkswagen, которая выехала с боковой улицы, не притормозив перед главной дорогой.

Кроме того, российский юморист, который покинул РФ после начала полномасштабного вторжения, заговорил по-украински во время отдыха в Италии.