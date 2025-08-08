"Меня сбила машина": Максим Галкин показал, что с ним произошло после ДТП (видео)
Российский артист Максим Галкин вышел на связь после аварии, в которой повредил руку. Шоумен раскрыл детали инцидента в Юрмале, во время которого по правилам дорожного движения ехал на велосипеде.
Галкин показался с гипсом на руке и отметил, что продолжит давать свои концерты за рубежом. Он отметил, что придерживался ПДД и был абсолютно трезвым.
"Мои дорогие зрители, прошли новости, что меня сбила машина. Я это записываю, потому что многие не понимают, когда меня сбила машина. Я ехал на велосипеде по всем правилам. На всякий случай для желтой прессы говорю: по всем правилам, 0 промилле в крови, по главной дороге. Но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по не главной, выскочил на главную, не затормозил. Я в него впилился", — сказал муж Аллы Пугачевой.
В частности, Галкин показал гипс на поврежденной руке и отметил, что продолжает давать концерты, несмотря на травмы.
"Приходите. Всех жду. Живой-здоровый. Надеюсь, поправлюсь, все будет нормально", — добавил артист.
Максима Галкина сбила машина
ДТП произошло на проспекте Видус в Юрмале. Галкин, который последние годы живет в Латвии, двигался на велосипеде, соблюдая правила дорожного движения и находясь в трезвом состоянии. "Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно", — рассказала журналистка Божена Рынска. По ее словам, виновницей ДТП стала водитель старого Volkswagen, которая выехала с боковой улицы, не притормозив перед главной дорогой.
