Максима Галкіна у Латвії збила машина: всі подробиці аварії

У Юрмалі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю відомого російського артиста Максима Галкіна, який наразі проживає за кордоном.

Related video

Інцидент трапився на проспекті Відус — одній із найспокійніших вулиць міста. Максим Галкін, який останні роки живе в Латвії, рухався на велосипеді, дотримуючись усіх правил дорожнього руху та перебуваючи у тверезому стані. Про це повідомила журналістка Божена Ринська у своєму Telegram-каналі.

"Машина була така стара, що скло було старого зразка. І розрізало руку — артерію, сухожилля. Чи відновиться рука, поки незрозуміло", — розповіла Ринська про наслідки аварії.

Наслідок аварії

За її словами, винуватицею ДТП стала водійка старого Volkswagen, яка виїхала з бічної вулиці, не пригальмувавши перед основною дорогою. Унаслідок зіткнення Галкін отримав серйозні пошкодження руки.

Максим Галкін потрапив у ДТП Фото: Instagram

Нагадаємо, що після початку великої війни в Україні Максим Галкін публічно висловлювався проти вторгнення. У березні 2022 року разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми він переїхав до Ізраїлю. Відтоді артист відновив концертну діяльність у різних країнах, включно з Ізраїлем, Латвією, Великою Британією та Туреччиною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аллу Пугачову звинуватили в підготовленні замаху на вбивство. Звинувачення надійшли від глави російського федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталія Бородіна.

Максим Галкін показав, який зараз вигляд має Алла Пугачова.

Раніше в Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит". Олексій Журавльов вимагає відібрати все майно у співачки.