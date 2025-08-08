Максима Галкина в Латвии сбила машина: все подробности аварии

В Юрмале произошло дорожно-транспортное происшествие с участием известного российского артиста Максима Галкина, который сейчас проживает за границей.

Related video

Инцидент произошел на проспекте Видус — одной из самых спокойных улиц города. Максим Галкин, который последние годы живет в Латвии, двигался на велосипеде, соблюдая все правила дорожного движения и находясь в трезвом состоянии. Об этом сообщила журналистка Божена Рынска в своем Telegram-канале.

"Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно", — рассказала Рынска о последствиях аварии.

Последствия аварии

По ее словам, виновницей ДТП стала водитель старого Volkswagen, которая выехала с боковой улицы, не притормозив перед основной дорогой. В результате столкновения Галкин получил серьезные повреждения руки.

Максим Галкин попал в ДТП Фото: Instagram

Напомним, что после начала большой войны в Украине Максим Галкин публично высказывался против вторжения. В марте 2022 года вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми он переехал в Израиль. С тех пор артист возобновил концертную деятельность в разных странах, включая Израиль, Латвию, Великобританию и Турцию.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на убийство. Обвинения поступили от главы российского федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева.

Ранее в Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете". Алексей Журавлев требует отобрать все имущество у певицы.