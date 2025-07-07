Просила не снимать: 76-летняя Алла Пугачева "засветилась" на пляже (видео)

На кадрах артистка прогуливается по побережью в сопровождении своего супруга — Максима Галкина. Пользователи сети предполагают, что видео сделано на пляже известного латвийского курорта — Юрмалы.

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Свежее видео с отдыха Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram в воскресенье, 6 июля.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как 76-летняя певица прогуливается по побережью, а затем начинает бежать в сторону мужа с камерой. Сначала она пытается отмахнуться от объектива, но потом улыбнулась.

Публикация мгновенно собрала тысячи комментариев.

"Невероятно красивая женщина", — заметила одна из участниц обсуждения;

"Какие же вы классные", — написала другая;

"Вау! Замечательная, классная, красивая", "Идеально — Юрмала, закат и Алла!" — добавили следующие юзеры.

Перед этой публикацией Галкин показал домашнее видео, на котором готовит завтрак в компании своей дочери, она уже заметно подросла.

Кстати, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Они воспитывают двойняшек — Лизу и Гарри. Сейчас семья проживает в Израиле. Они покинули Россию из-за позиции Галкина относительно войны в Украине.

В 2022 году российское министерство юстиции внесло шоумена в реестр "иностранных агентов", после чего Пугачева публично призвала признать "иноагентом" и ее.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на убийство. Обвинения поступили от главы российского федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева.

Ранее в Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете". Алексей Журавлев требует отобрать все имущество у певицы.