Просила не знімати: 76-річна Алла Пугачова "засвітилась" на пляжі (відео)
На кадрах артистка прогулюється узбережжям в супроводі свого чоловіка — Максима Галкіна. Користувачі мережі припускають, що відео зроблене на пляжі відомого латвійського курорту — Юрмали.
Свіже відео з відпочинку Максим Галкін розмістив на своїй сторінці в Instagram у неділю, 6 липня.
На опублікованих кадрах можна побачити, як 76-річна співачка прогулюється узбережжям, а потім починає бігти у бік чоловіка з камерою. Спочатку вона намагається відмахнутися від об'єктива, але згодом посміхнулась.
Публікація миттєво зібрала тисячі коментарів.
- "Неймовірно красива жінка", — зауважила одна з учасниць обговорення;
- "Які ж ви класні", — написала інша;
- "Вау! Чудова, класна, красива", "Ідеально — Юрмала, захід сонця й Алла!" — додали наступні юзери.
Перед цією публікацією Галкін показав домашнє відео, на якому готує сніданок в компанії своєї дочки, яка уже помітно підросла.
До речі, Максим Галкін і Алла Пугачова одружилися у 2011 році. Вони виховують двійнят — Лізу та Гаррі. Наразі родина проживає в Ізраїлі. Вони покинули Росію через позицію Галкіна щодо війни в Україні.
У 2022 році російське міністерство юстиції внесло шоумена до реєстру "іноземних агентів", після чого Пугачова публічно закликала визнати "іноагентом" і її.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Аллу Пугачову звинуватили в підготовленні замаху на вбивство. Звинувачення надійшли від глави російського федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталія Бородіна.
- Максим Галкін показав, який зараз вигляд має Алла Пугачова.
Раніше в Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит". Олексій Журавльов вимагає відібрати все майно у співачки.