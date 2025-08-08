"Мене збила машина": Максим Галкін показав, що з ним сталося після ДТП (відео)

Російський артист Максим Галкін вийшов на звʼязок після аварії, у якій пошкодив руку. Шоумен розкрив деталі інциденту в Юрмалі, під час якого за правилами дорожнього руху їхав на велосипеді.

Галкін показався з гіпсом на руці та наголосив, що продовжить давати свої концерти за кордоном. Він наголосив, що дотримувався ПДР та був абсолютно тверезим.

"Мої любі глядачі, пройшли новини, що мене збила машина. Я це записую, тому що багато хто не розуміє, коли мене збила машина. Я їхав на велосипеді за всіма правилами. На всякий випадок для жовтої преси кажу: за всіма правилами, 0 проміле в крові, по головній дорозі. Але, на жаль, автолюбитель, який їхав по боковій, по не головній, вискочив на головну, не загальмував. Я в нього впилився", — сказав чоловік Алли Пугачової.

Зокрема, Галкін показав гіпс на пошкодженій руці та наголосив, що продовжує давати концерти, попри травми.

"Приходьте. Усіх чекаю. Живий-здоровий. Сподіваюсь, поправлюсь, все буде нормально", — додав артист.

ДТП трапилася на проспекті Відус у Юрмалі. Галкін, який останні роки живе в Латвії, рухався на велосипеді, дотримуючись правил дорожнього руху та перебуваючи у тверезому стані. "Машина була така стара, що скло було старого зразка. І розрізало руку — артерію, сухожилля. Чи відновиться рука, поки незрозуміло", — розповіла журналістка Божена Ринська. За її словами, винуватицею ДТП стала водійка старого Volkswagen, яка виїхала з бічної вулиці, не пригальмувавши перед головною дорогою.

