Максим Галкін пережив операцію: його понівечили у ДТП (фото)

Минулого тижня у Юрмалі автомобіль збив гумориста та чоловіка Алли Пугачової, Максима Галкіна. Після операції артист вже відновлюється і навіть виходить на сцену. Близька подруга сім’ї Лайма Вайкуле розповіла подробиці того, що сталося.

Максим Галкін був відсутній на фінальному концерті фестивалю Laima Rendezvous, бо того вечора гумориста прооперували після дорожньо-транспортної пригоди, розповіла співачка Лайма Вайкуле, пише видання Santa.lv.

Перші чутки про аварію з’явилися після того, як артист із загіпсованою рукою вийшов на сцену концертного залу "Дзінтарі". За словами Вайкуле, російські ЗМІ значно перебільшили ситуацію: "Було написано багато нісенітниць. Жінка, яка керувала автомобілем, випадково зачепила Максима. У тому місці в Юрмалі складно зрозуміти, що вузька вуличка також є головною дорогою. А Максим їхав на велосипеді дуже швидко".

Галкіну зробили операцію

"Руку Максимові зашивали у Гайлізері, операція була непростою. Та, на щастя, зараз йому краще. Він уже дає концерти, хоч і з гіпсом, та навіть жартує про цей випадок перед глядачами", – розповіла Вайкуле.

За її словами, жоден виступ не скасують. Більше того, артист тепер із гумором ділиться зі сцени своїм "знайомством" із латвійськими лікарями.

Галкін потрапив у ДТП: що відомо

ДТП з Галкіним трапилася на проспекті Відус у Юрмалі. Галкін, який останні роки живе в Латвії, рухався на велосипеді, дотримуючись правил дорожнього руху та перебуваючи у тверезому стані.

"Машина була така стара, що скло було старого зразка. І розрізало руку — артерію, сухожилля. Чи відновиться рука, поки незрозуміло", — розповіла журналістка Божена Ринська. За її словами, винуватицею ДТП стала водійка старого Volkswagen, яка виїхала з бічної вулиці, не пригальмувавши перед головною дорогою.

