Максим Галкін показав, як за 8 років змінився його син від Алли Пугачової (фото)

Російський гуморист Максим Галкін опублікував у соціальних мережах фото свого сина Гаррі, зроблених з різницею у вісім років. Підписники зірки вражені, як змінився хлопчик за цей час.

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Максим Галкін поділився знімком свого сина Гаррі в Instagram. Гуморист опублікував два кадри, зроблені біля скульптури оленя з різницею у вісім років. За цей час хлопчик помітно виріс.

"Гаррі та олень вісім років тому", — підписав світлину Галкін.

Публікація викликала захоплення у шанувальників гумориста. Користувачі мережі почали активно коментувати зміни в зовнішності хлопчика та засипати його компліментами та побажаннями.

Гаррі, син Максима Галкіна і Алли Пугачової Фото: Instagram

Реакція користувачів мережі

"Який вже дорослий та такий класний", — написав один із підписників;

"Милий хлопчик, який став гарним підлітком", — додав інший;

"Олень якось постарів і став маленьким. А Гаррі — красунчик!" — жартівливо зауважив ще один глядач;

Його підтримав наступний: "Як летить час, маленький пупс підріс і вже став дорослим хлопчиком".

Нагадаємо, Максим Галкін і Алла Пугачова одружилися у 2011 році. Вони виховують двійнят — Лізу та Гаррі. Діти з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству. Наразі родина проживає в Ізраїлі. Вони покинули Росію через позицію Галкіна щодо війни в Україні.

Позиція Галкіна

У 2022 році Максим Галкін публічно виступив проти російського вторгнення в Україну, після чого родина залишила РФ. У 2022 році російське міністерство юстиції внесло шоумена до реєстру "іноземних агентів", після чого Пугачова публічно закликала визнати "іноагентом" і її.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аллу Пугачову звинуватили в підготовленні замаху на вбивство. Звинувачення надійшли від глави російського федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталія Бородіна.

Максим Галкін показав, який зараз вигляд має Алла Пугачова.

Раніше в Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит". Олексій Журавльов вимагає відібрати все майно у співачки.