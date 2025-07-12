Максим Галкин показал, как за 8 лет изменился его сын от Аллы Пугачевой (фото)

Российский юморист Максим Галкин опубликовал в социальных сетях фото своего сына Гарри, сделанных с разницей в восемь лет. Подписчики звезды поражены, как изменился мальчик за это время.

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Максим Галкин поделился снимком своего сына Гарри в Instagram. Юморист опубликовал два кадра, сделанные возле скульптуры оленя с разницей в восемь лет. За это время мальчик заметно вырос.

"Гарри и олень восемь лет назад", — подписал фотографию Галкин.

Публикация вызвала восторг у поклонников юмориста. Пользователи сети начали активно комментировать изменения во внешности мальчика и засыпать его комплиментами и пожеланиями.

Гарри, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Фото: Instagram

Реакция пользователей сети

"Какой уже взрослый и такой классный", — написал один из подписчиков;

"Милый мальчик, который стал хорошим подростком", — добавил другой;

"Олень как-то постарел и стал маленьким. А Гарри — красавчик!" — шутливо заметил еще один зритель;

Его поддержал следующий: "Как летит время, маленький пупс подрос и уже стал взрослым мальчиком".

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Они воспитывают двойняшек — Лизу и Гарри. Дети появились на свет благодаря суррогатному материнству. Сейчас семья проживает в Израиле. Они покинули Россию из-за позиции Галкина относительно войны в Украине.

Позиция Галкина

В 2022 году Максим Галкин публично выступил против российского вторжения в Украину, после чего семья покинула РФ. В 2022 году российское министерство юстиции внесло шоумена в реестр "иностранных агентов", после чего Пугачева публично призвала признать "иноагентом" и ее.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на убийство. Обвинения поступили от главы российского федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева.

Ранее в Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете". Алексей Журавлев требует отобрать все имущество у певицы.