Цінник під фатою: Остапчуків звинувачують у рекламному весіллі (фото)

Український шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина опинилися в центрі гучного скандалу в соцмережах після публікації кадрів зі своєї нової весільної фотосесії. Уважні підписники помітили на знімках численні підозрілі деталі, зокрема ймовірний цінник під фатою та пошкодження на сукні, через що пару звинуватили в інсценуванні свята заради звичайної рекламної інтеграції.

Хвилю активного обговорення та критики спровокували публікації користувачів в Threads, які почали буквально "на молекули" розбирати свіжі весільні фотографії подружжя. Користувач під ніком funnyseagull25 першою звернув увагу на білу етикетку, що чітко просвічується крізь вишукану мереживну фату нареченої, підписавши кадр: "Цінник під фатою усі ж бачать?".

Окрім цього, сумніви викликали й інші деталі сімейної зйомки. На одному зі спільних чорно-білих фото Катерина сидить на дивані босоніж на помітній відстані від свого чоловіка Володимира та маленького сина. У мережі одразу ж посипалися кпини, мовляв, взуття на весіллі було лише "у голови родини", а молода мама відсіла якомога далі, щоб випадково не пошкодити "рекламну сукню". Зокрема, на іншому макрознімку рукава сукні користувачі розгледіли круглу дірку на мереживі.

Реакція Катерини Остапчук

Катерина Остапчук не забарилася з емоційною відповіддю на закиди аудиторії та спробувала розставити крапки над "і" у своїх соцмережах. Вона закликала критиків дати їй спокій та пояснила походження помічених "ляпів" звичайною специфікою фотосесії.

"Коли ви всі від мене відстанете. Фата навіть не від цієї сукні. Фотограф попросив накинути для фото. А одягала я її ввечері під другу сукню. А без взуття я сиджу на другому фото, бо це номер, у якому ми збиралися. Мені на підборах обов'язково сидіти в номері у себе на дивані?" — написала Катерина Остапчук.

Обурення штучними інфоприводами

Незважаючи на публічні пояснення нареченої, частина аудиторії залишилася налаштованою скептично. Дехто наголошує, що проблема полягає не в самому факті проведення зйомок чи комерційних інтеграцій (адже брати речі в оренду та заробляти на рекламі — це нормально), а у створенні омани навколо особистого життя.

У коментарях користувачі обурилися подвійними стандартами блогерів. Підписники зауважили, що Катерина охоче ділиться в мережі дуже інтимними подробицями свого здоров'я та особистого життя, проте коли йдеться про демонстрацію реальних кадрів із весілля, яке начебто відбулося минулої неділі, подія раптом отримала статус "закритої".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Закриту урочистість подружжя влаштувало у мальовничому заміському комплексі на Львівщині якраз напередодні запланованого переїзду за кордон.

Почати своє нове життя родина планує у Монреалі. Катерина зазначила, що у Канаді вже чотири роки проживають старші діти. До того ж обидва знають мову, а Володимир взагалі спілкується як носій.

Крім того, Фокус згадував долю Володимира Остапчука. Зірка екрану як багатодітний батько може безперешкодно перетинати кордон, а також уже має резидентство Канади.