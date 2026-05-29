Ценник под фатой: Остапчуков обвиняют в рекламной свадьбе (фото)

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина оказались в центре громкого скандала в соцсетях после публикации кадров со своей новой свадебной фотосессии. Внимательные подписчики заметили на снимках многочисленные подозрительные детали, в частности вероятный ценник под фатой и повреждения на платье, из-за чего пару обвинили в инсценировке праздника ради обычной рекламной интеграции.

Волну активного обсуждения и критики спровоцировали публикации пользователей в Threads, которые начали буквально "на молекулы" разбирать свежие свадебные фотографии супругов. Пользователь под ником funnyseagull25 первой обратил внимание на белую этикетку, четко просвечивающуюся сквозь изысканную кружевную фату невесты, подписав кадр: "Ценник под фатой все же видят?".

Фото: Threads

Кроме этого, сомнения вызвали и другие детали семейной съемки. На одном из совместных черно-белых фото Екатерина сидит на диване босиком на заметном расстоянии от своего мужа Владимира и маленького сына. В сети сразу же посыпались насмешки, мол, обувь на свадьбе была только "у главы семьи", а молодая мама отсела как можно дальше, чтобы случайно не повредить "рекламное платье". В частности, на другом макроснимке рукава платья пользователи разглядели круглую дырку на кружеве.

Реакция Екатерины Остапчук

Екатерина Остапчук не замедлила с эмоциональным ответом на упреки аудитории и попыталась расставить точки над "і" в своих соцсетях. Она призвала критиков оставить ее в покое и объяснила происхождение замеченных "ляпов" обычной спецификой фотосессии.

"Когда вы все от меня отстанете. Фата даже не от этого платья. Фотограф попросил накинуть для фото. А надевала я ее вечером под второе платье. А без обуви я сижу на втором фото, потому что это номер, в котором мы собирались. Мне на каблуках обязательно сидеть в номере у себя на диване?" — написала Екатерина Остапчук.

Возмущение искусственными инфоповодами

Несмотря на публичные объяснения невесты, часть аудитории осталась настроенной скептически. Некоторые отмечают, что проблема заключается не в самом факте проведения съемок или коммерческих интеграций (ведь брать вещи в аренду и зарабатывать на рекламе — это нормально), а в создании обмана вокруг личной жизни.

В комментариях пользователи возмутились двойными стандартами блогеров. Подписчики отметили, что Екатерина охотно делится в сети очень интимными подробностями своего здоровья и личной жизни, однако когда речь идет о демонстрации реальных кадров со свадьбы, которая якобы состоялась в минувшее воскресенье, событие вдруг получило статус "закрытой".

Закрытое торжество супруги устроили в живописном загородном комплексе на Львовщине как раз накануне запланированного переезда за границу.

Начать свою новую жизнь семья планирует в Монреале. Екатерина отметила, что в Канаде уже четыре года проживают старшие дети. К тому же оба знают язык, а Владимир вообще общается как носитель.

Кроме того, Фокус вспоминал судьбу Владимира Остапчука. Звезда экрана как многодетный отец может беспрепятственно пересекать границу, а также уже имеет резидентство Канады.