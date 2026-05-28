Остапчуки впервые показали свадебные кадры, которые сделали в роскошной локации возле Львова (фото)
Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена, блогер Екатерина, официально поделились первыми нежными кадрами со своей свадьбы. Закрытое торжество супруги устроили в живописном загородном комплексе на Львовщине как раз накануне запланированного переезда за границу.
Несмотря на то, что влюбленные Остапчуки официально состоят в браке уже около двух лет и воспитывают общего сына, свадебное празднование они долгое время откладывали. Однако 28 мая у звездной пары появилась долгожданная серия романтических свадебных кадров.
Образы Екатерины и Владимира Остапчука на свадьбе
Невеста появилась в кадре в роскошном атласно-кружевном платье от львовского салона CRYSTAL, которое дополнила изящным макияжем и элегантно подкрученными локонами.
Владимир подчеркнул торжественность момента классическим черным смокингом, белоснежной рубашкой и элегантной бабочкой.
Важной деталью образа и символом любви пары стали обручальные кольца от украинского ювелирного бренда KOCHUT, а романтическую атмосферу события зафиксировал на своих снимках фотограф Сергей Мазур.
- Начать свою новую жизнь семья планирует в Монреале. Екатерина отметила, что в Канаде уже четыре года проживают старшие дети. К тому же оба знают язык, а Владимир вообще общается как носитель.
Кроме того, Фокус вспоминал судьбу Владимира Остапчука. Звезда экрана как многодетный отец может беспрепятственно пересекать границу, а также уже имеет резиденство Канады. Как складывалась жизнь и карьера Остапчука в Украине, — читайте далее в специальном материале.