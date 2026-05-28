Остапчуки вперше показали весільні кадри, які зробили в розкішній локації біля Львова (фото)
Відомий український телеведучий Володимир Остапчук та його дружина, блогерка Катерина, офіційно поділилися першими ніжними кадрами зі свого весілля. Закриту урочистість подружжя влаштувало у мальовничому заміському комплексі на Львівщині якраз напередодні запланованого переїзду за кордон.
Попри те, що закохані Остапчуки офіційно перебувають у шлюбі вже близько двох років і виховують спільного сина, весільне святкування вони тривалий час відкладали. Проте 28 травня у зіркової пари з’явилася довгоочікувана серія романтичних весільних кадрів.
Образи Катерини та Володимира Остапчука на весіллі
Наречена з'явилася в кадрі у розкішній атласно-мереживній сукні від львівського салону CRYSTAL, яку доповнила витонченим макіяжем та елегантно підкрученими локонами.
Володимир підкреслив урочистість моменту класичним чорним смокінгом, білосніжною сорочкою та елегантним метеликом.
Важливою деталлю образу та символом кохання пари стали обручки від українського ювелірного бренду KOCHUT, а романтичну атмосферу події зафіксував на своїх знімках фотограф Сергій Мазур.
- Катерина Остапчук ще раніше встигла похизуватися перед підписниками розкішним образом, продемонструвавши свою "не основну" весільну сукню.
- Почати своє нове життя родина планує у Монреалі. Катерина зазначила, що у Канаді вже чотири роки проживають старші діти. До того ж обидва знають мову, а Володимир взагалі спілкується як носій.
Зірка екрану як багатодітний батько може безперешкодно перетинати кордон, а також уже має резиденство Канади.