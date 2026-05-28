Остапчуки вперше показали весільні кадри, які зробили в розкішній локації біля Львова (фото)

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук та його дружина, блогерка Катерина, офіційно поділилися першими ніжними кадрами зі свого весілля. Закриту урочистість подружжя влаштувало у мальовничому заміському комплексі на Львівщині якраз напередодні запланованого переїзду за кордон.

Попри те, що закохані Остапчуки офіційно перебувають у шлюбі вже близько двох років і виховують спільного сина, весільне святкування вони тривалий час відкладали. Проте 28 травня у зіркової пари з’явилася довгоочікувана серія романтичних весільних кадрів.

Образи Катерини та Володимира Остапчука на весіллі

Наречена з'явилася в кадрі у розкішній атласно-мереживній сукні від львівського салону CRYSTAL, яку доповнила витонченим макіяжем та елегантно підкрученими локонами.

Катерина та Володимир Остапчук зіграли весілля Фото: Instagram

Володимир підкреслив урочистість моменту класичним чорним смокінгом, білосніжною сорочкою та елегантним метеликом.

Важливою деталлю образу та символом кохання пари стали обручки від українського ювелірного бренду KOCHUT, а романтичну атмосферу події зафіксував на своїх знімках фотограф Сергій Мазур.

Почати своє нове життя родина планує у Монреалі. Катерина зазначила, що у Канаді вже чотири роки проживають старші діти. До того ж обидва знають мову, а Володимир взагалі спілкується як носій.

Крім того, Фокус згадував долю Володимира Остапчука. Зірка екрану як багатодітний батько може безперешкодно перетинати кордон, а також уже має резиденство Канади.