"Ми свідомо емігруємо": дружина Володимира Остапчука пояснила причини переїзду до Канади

Український теле-радіоведучий, актор дубляжу та стендап-комік Володимир Остапчук разом із своєю дружиною блогеркою Катериною та сином Тимофієм емігрують з України. Родина вирішила переїхати до Канади.

Почати своє нове життя родина планує у Монреалі. Про це у соцмережі розповіла Катерина Остапчук, відповідаючи на запитання підписників про причини виїзду.

"Ми свідомо емігруємо. У Канаді в нас є документи. Вова резидент, у мене work permit", — пояснила блогерка.

Вона зазначила, що у Канаді вже чотири роки проживають старші діти. До того ж обидва знають мову, а Володимир взагалі як носій.

"Вова захистив свої дипломи там, має магістерський ступінь за їх системою освіти. Зрештою, коли ми там були востаннє, він склав іспит і отримав їх водійське посвідчення. Ми не тікаємо чи мусимо переїздити, ми свідомо емігруємо", — ще раз підкреслила жінка.

Блогерка також пояснила, що сім'я вирішила жити в Монреалі через логістичні переваги.

"Нам треба буде часто літати в Європу на роботу, а з Монреалю в Париж прямий рейс 6 годин, тому це зручно", — розповіла Остапчук, додавши, що Торонто їй "не зайшов", а Ванкувер далеко.

Окрім того, за її словами, більшість замовників Володимира цього року весілля та дні народження святкують у Європі і з Канади туди зараз швидше дістатися, ніж з України.

Через від'їзд Остапчуки почали розпродаж свого майна, яке неможливо узяти із собою за кордон. Скажімо, Володимир за $70 тисяч продавав Land Rover Discovery 2023 року, а Катерина за $90 тисяч віддає Range Rover Velar 2025 року.

Нагадаємо, Катерина Остапчук зазначала, що про переїзд родина замислювалася ще рік тому й це рішення далося важко.

