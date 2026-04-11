"Ми свідомо емігруємо": дружина Володимира Остапчука пояснила причини переїзду до Канади

Володимир та Катерина Остапчук
Володимир та Катерина Остапчук емігрують до Канади | Фото: з відкритих джерел

Український теле-радіоведучий, актор дубляжу та стендап-комік Володимир Остапчук разом із своєю дружиною блогеркою Катериною та сином Тимофієм емігрують з України. Родина вирішила переїхати до Канади.

Почати своє нове життя родина планує у Монреалі. Про це у соцмережі розповіла Катерина Остапчук, відповідаючи на запитання підписників про причини виїзду.

"Ми свідомо емігруємо. У Канаді в нас є документи. Вова резидент, у мене work permit", — пояснила блогерка.

Пояснення Катерини Остапчук
Пояснення Катерини Остапчук

Вона зазначила, що у Канаді вже чотири роки проживають старші діти. До того ж обидва знають мову, а Володимир взагалі як носій.

Пояснення Катерини Остапчук
Пояснення Катерини Остапчук

"Вова захистив свої дипломи там, має магістерський ступінь за їх системою освіти. Зрештою, коли ми там були востаннє, він склав іспит і отримав їх водійське посвідчення. Ми не тікаємо чи мусимо переїздити, ми свідомо емігруємо", — ще раз підкреслила жінка.

Пояснення Катерини Остапчук
Пояснення Катерини Остапчук

Блогерка також пояснила, що сім'я вирішила жити в Монреалі через логістичні переваги.

Пояснення Катерини Остапчук
Пояснення Катерини Остапчук

"Нам треба буде часто літати в Європу на роботу, а з Монреалю в Париж прямий рейс 6 годин, тому це зручно", — розповіла Остапчук, додавши, що Торонто їй "не зайшов", а Ванкувер далеко.

Окрім того, за її словами, більшість замовників Володимира цього року весілля та дні народження святкують у Європі і з Канади туди зараз швидше дістатися, ніж з України.

Через від'їзд Остапчуки почали розпродаж свого майна, яке неможливо узяти із собою за кордон. Скажімо, Володимир за $70 тисяч продавав Land Rover Discovery 2023 року, а Катерина за $90 тисяч віддає Range Rover Velar 2025 року.

Нагадаємо, Катерина Остапчук зазначала, що про переїзд родина замислювалася ще рік тому й це рішення далося важко.

