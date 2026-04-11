"Мы сознательно эмигрируем": жена Владимира Остапчука объяснила причины переезда в Канаду

Украинский теле-радиоведущий, актер дубляжа и стендап-комик Владимир Остапчук вместе со своей женой блогером Екатериной и сыном Тимофеем эмигрируют из Украины. Семья решила переехать в Канаду.

Начать свою новую жизнь семья планирует в Монреале. Об этом в соцсети рассказала Екатерина Остапчук, отвечая на вопрос подписчиков о причинах выезда.

"Мы сознательно эмигрируем. В Канаде у нас есть документы. Вова резидент, у меня work permit", — пояснила блогерша.

Объяснение Екатерины Остапчук

Она отметила, что в Канаде уже четыре года проживают старшие дети. К тому же оба знают язык, а Владимир вообще как носитель.

"Вова защитил свои дипломы там, имеет магистерскую степень по их системе образования. В конце концов, когда мы там были в последний раз, он сдал экзамен и получил их водительское удостоверение. Мы не убегаем или должны переезжать, мы сознательно эмигрируем", — еще раз подчеркнула женщина.

Відео дня

Блогерша также объяснила, что семья решила жить в Монреале из-за логистических преимуществ.

"Нам надо будет часто летать в Европу на работу, а из Монреаля в Париж прямой рейс 6 часов, поэтому это удобно", — рассказала Остапчук, добавив, что Торонто ей "не зашел", а Ванкувер далеко.

Кроме того, по ее словам, большинство заказчиков Владимира в этом году свадьбы и дни рождения празднуют в Европе и из Канады туда сейчас быстрее добраться, чем из Украины.

Из-за отъезда Остапчуки начали распродажу своего имущества, которое невозможно взять с собой за границу. Скажем, Владимир за $70 тысяч продавал Land Rover Discovery 2023 года, а Екатерина за $90 тысяч отдает Range Rover Velar 2025 года.

Напомним, Екатерина Остапчук отмечала, что о переезде семья задумывалась еще год назад и это решение далось тяжело.

