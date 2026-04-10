Евровидение, "голодная туса" и трое детей: вспоминаем судьбу Остапчука, уехавшего в Канаду

Владимир Остапчук решил вместе с семьей эмигрировать в Канаду. Это произошло после того, как его дом пострадал в результате массированного обстрела со стороны российской армии. Решение, по словам его жены, было сложным.

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который прославился как "лицо" Евровидения-2017, развлекательного шоу "Маска" и других программ, эмигрирует из Украины. Звезда экрана как многодетный отец может беспрепятственно пересекать границу, а также уже имеет резиденство Канады. Как складывалась жизнь и карьера Владимира Остапчука в Украине, — читайте далее в специальном материале Фокуса.

Начало карьеры Остапчука

Остапчук родился и вырос в Умани Черкасской области. Он получил филологическое образование, но связал свою профессию с телевидением. Переехав в столицу в 2010-м, Владимир пошел учиться в школу дикторов телеканала "СТБ".

Украинский телеведущий Владимир Остапчук Фото: Instagram

Начинал на Первом автомобильном телеканале, — был ведущим программы "Минус 1", также работал диктором, радиоведущим и телеведущим на разных каналах. Интересно, что в его портфолио есть и эпизодическая роль в популярном в свое время сериале "Возвращение Мухтара".

Триумф на экране

В 2017 году, когда Украина принимала Евровидение после победы Джамалы, Остапчук стал одним из ведущих прямых эфиров. Некоторое время он жил в Торонто (Канада), но в 2019-м вернулся в Украину.

Остапчук вместе с коллегами вел Евровидение-2017 Фото: Instagram

Телеведущий часто "светился" в различных проектах и шоу, в частности вел шоу "Маска", "Поют все", а также был участником "Танцев со звездами" на телеканале "1+1", где в дуэте с Илоной Гвоздевой дошел до полуфинала и занял третье место.

"Голодная тусовка"

Остапчук попадал и в громкие скандалы. Так, в ноябре 2021 года, когда вся Украина вспоминала жертв голодоморов, появился на "Голодной тусе" — шумной вечеринке со стриптизом, после чего стал автором мема.

После начала полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, пошел служить в ТРО. Даже опубликовал фото, на котором запечатлен с оружием в руках. Со временем взялся за другую работу. В частности, как приглашенный гость участвовал в благотворительном забеге в Валенсии.

Личная жизнь

Владимир был трижды женат и является многодетным отцом. Первый брак с Еленой Войченко длился с 2007 по 2020 год. У супругов родились двое детей — дочь Эмилия и сын Эван-Александр. После развода пара еще долго конфликтовала, а подробности их ссор регулярно появлялись в медиа.

Остапчук с третьей женой Екатериной Полтавской Фото: vova_ostapchuk/ Instagram

В 2020 году Остапчук женился во второй раз — на нотариусе и блогерше Кристине Горняк. Однако этот союз также не принес счастья. По словам женщины, в этих отношениях была напряженная атмосфера, эмоциональный дискомфорт и потеря доверия, в частности она намекала на возможную измену.

Позже телеведущий взялся строить новые отношения с журналисткой Екатериной Полтавской. В 2024 году пара официально поженилась, а в декабре того же года у них родился сын Тимофей.

Эмиграция Остапчука

10 апреля семейство Остапчуков объявило о переезде в Канаду.

"Эмиграция — это тяжелый шаг, поэтому я находила 1091 причину, чтобы оттянуть ее, но окончательно на это решение повлиял "прилет" по дому мужа, что стало для нас внутренним толчком и как бы последней каплей", — отметила Екатерина, третья жена Владимира Остапчука.

За океаном проживают дети Остапчука от брака с Еленой Войченко: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Также, как выяснилось, Владимир является резидентом Канады. Без работы он не останется, потому что якобы имеет много заказов в Европе и может преподавать в университетах Канады.

Владимир Остапчук вместе с семьей решил покинуть Украину Фото: Instagram

Сейчас Екатерина продает авто, подаренное мужем, за 90 тысяч долларов, отметив, что возможен торг. Также она отмечает, что няня их сына с июня будет "свободна".

Фокус обратился за комментарием к Екатерине. Мы его опубликуем, как только получим.

Кристина Горняк впервые публично рассказала о сложных обстоятельствах брака с Остапчуком и заявила о пережитом насилии.

Дом ведущего в селе Вишенки частично разрушен в результате обстрела 22 февраля.

Кроме того, Екатерина Остапчук объявила о продаже собственного бизнеса в центре Киева за почти три миллиона гривен. Речь о студии массажа и лазерной эпиляции.