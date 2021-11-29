Украинских блогеров раскритиковали за "голодную тусу" в День памяти жертв голодоморов

Празднование в стиле БДСМ прошло во львовском Доме ученых. После этого местные власти решили закрыть учреждение из-за нарушения карантина.

Блогер из Черновцов Александр Залиско устроил большую вечеринку по случаю своего 29-летия в День памяти жертв голодоморов, который в этом году пришелся на 27 ноября. Мероприятие в БДСМ-стиле возмутило пользователей сети настолько, что они обратились к брендам с просьбой разорвать сотрудничество с виновником торжества и его коллегами по цеху, которые посетили день рождения. Фотографии и видео праздника были опубликованы в Instagram.

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Так, на вечеринку в БДСМ-стиле во львовском Доме ученых пришли ряд блогеров-миллионников, среди которых Саша Бо (1,9 млн подписчиков в Instagram), Таня Самбурская (1,5 млн), Валерия Юрченко (1,3 млн), Натали Литвин (1 млн).

На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

На мероприятии были откровенные конкурсы, в рамках одного из которых гостей хлестали кнутом. Кадрами с празднования приглашенные блогеры делились в своих сторис, называя эту вечеринку "тусовкой года". Также на видео можно увидеть, как некоторые удивляются наличию большого количества угощений для гостей.

За развлечение гостей отвечал известный украинский телеведущий Владимир Остапчук. В своих сторис он показал праздничный стол, подписав эту фотографию "блогерская голодная туса".

Отметим, что во Львовской области действуют карантинные ограничения "красной" зоны, которые предусматривают запрет на проведение массовых мероприятий в случае, если его участники и персонал не имеют COVID-документов. Проверялось ли их наличие на входе неизвестно.

Критика в адрес блогеров

Под публикациями Залиско появилось множество негативных комментариев. Пользователи социальных сетей упрекали организатора вечеринки в том, что они не отпраздновали 29-летие Залиско в другой день.

"Позор тебе и родителям твоим! Другие страны мира почтили нашу трагедию, а ты веселился".

"Кем нужно быть чтобы собрать n-сот людей в пандемию, в траурный день".

"Ты или настоящий идиот, или просто тупой осел, нельзя было вечеринку перенести на другую дату??? Если ты до этого не додумался и тебе никто не подсказал, то ты просто тупой и тебя окружают такие же как ты, или ты намеренно это сделал, чтобы хайпануть".

"Уровень осознанности – ниже ДНА! Мне стыдно, что это еще в моем городе происходило!"

Помимо этого волну критики в свой адрес получили и гости мероприятия. Так, блогеру Натали Литвин также указали на то, что празднование можно было перенести, однако девушка ответила: "(Нужно было) родиться в другой день?".

[ + – ] Комментарий блогера Натали Литвин

В свою очередь львовянин Владимир Бено также возмутился по поводу вечеринки. На своей странице в Facebook он заявил, что украинским и международным брендам должно быть стыдно за сотрудничество с блогерами, которые организовали и посетили вечеринку.

"Подумайте, пожалуйста, кому Вы платите средства, и как эти недоблогеры чтят память смертей миллионов украинцев, делая шабаш на всю страну из средств полученных от вас! Подумайте хорошо о своем имидже, верю в сознательный бизнес!" — написал мужчина.

[ + – ] Львовянин призвал бренды отказаться от сотрудничества с блогерами

Реакция властей

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко сообщил, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить деятельность Дома ученых из-за нарушения карантинных ограничений.

"Комиссия (…) решила закрыть Дом ученых. Теперь заведение не сможет проводить никаких мероприятий, для этого необходимо будет исправить недостатки и получить отдельное решение городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Относительно празднования Дня рождения в поминальные дни — очень трудно что-то комментировать… Это, как минимум неэтично", — сказал чиновник.

Комментарий Залиско

После того, как информация о вечеринке в День памяти жертв голодоморов спровоцировала скандал, блогер опубликовал пост, посвященный празднования.

"Самая грандиозная вечеринка года состоялась🔥😎 Это было так кайфово😍 Спасибо каждому, кто был вчера☺️ Настолько эмоционально, искренне, откровенно и по-настоящему😈 Как это было КРУТООООО🙈", — написал инфлюенсер.

По его словам, отпраздновать 29-летие ему удалось настолько "громко", что "все внезапно стали супер правильными и блогеры виноваты во всех проблемах мира".

Залиско назвал День памяти жертв голодоморов "важным днем", однако отметил, что родился 27 ноября и "не выбирал этот день" (День памяти жертв голодоморов отмечается каждую четвертую субботу ноября — ред.).

"(27 ноября) работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу… Поэтому достаточно распилить информационный "яд" вокруг!" — написал блогер.

Комментарии под этой публикацией были отключены.

[ + – ] Залиско прокомментировал свою вечеринку

Спустя некоторое время Залиско рассказал в своих сторис, что у него прошла телефонная беседа с полицией, однако деталей разговора не уточнил. В то же время он извинился перед теми, кого оскорбило празднование его дня рождения

Напомним, недавно невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова попала в скандал после того, как сфотографировалась на фоне Кремля и прокомментировала этот снимок анекдотом про бандеровцев. В результате с ее торговой маркой отказались сотрудничать известные украинские магазины.

А в январе в Украине возник скандал из-за блогера Таисии Онацкой, которая в видео на вопрос, что она выберет между Украиной и Россией, выбрала второе и засмеялась. С ней разорвали контракты ряд крупных компаний, таких как "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и "Алло".