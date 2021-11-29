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Украинских блогеров раскритиковали за "голодную тусу" в День памяти жертв голодоморов

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Голодомор, Залиско, день рождения, праздник
Фото: Instagram | Блогеры собрались на БДСМ-тусовку в День памяти жертв голодоморов

Празднование в стиле БДСМ прошло во львовском Доме ученых. После этого местные власти решили закрыть учреждение из-за нарушения карантина.

Блогер из Черновцов Александр Залиско устроил большую вечеринку по случаю своего 29-летия в День памяти жертв голодоморов, который в этом году пришелся на 27 ноября. Мероприятие в БДСМ-стиле возмутило пользователей сети настолько, что они обратились к брендам с просьбой разорвать сотрудничество с виновником торжества и его коллегами по цеху, которые посетили день рождения. Фотографии и видео праздника были опубликованы в Instagram.

Так, на вечеринку в БДСМ-стиле во львовском Доме ученых пришли ряд блогеров-миллионников, среди которых Саша Бо (1,9 млн подписчиков в Instagram), Таня Самбурская (1,5 млн), Валерия Юрченко (1,3 млн), Натали Литвин (1 млн).

На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

На мероприятии были откровенные конкурсы, в рамках одного из которых гостей хлестали кнутом. Кадрами с празднования приглашенные блогеры делились в своих сторис, называя эту вечеринку "тусовкой года". Также на видео можно увидеть, как некоторые удивляются наличию большого количества угощений для гостей.

За развлечение гостей отвечал известный украинский телеведущий Владимир Остапчук. В своих сторис он показал праздничный стол, подписав эту фотографию "блогерская голодная туса".

Отметим, что во Львовской области действуют карантинные ограничения "красной" зоны, которые предусматривают запрет на проведение массовых мероприятий в случае, если его участники и персонал не имеют COVID-документов. Проверялось ли их наличие на входе неизвестно.

Критика в адрес блогеров

Под публикациями Залиско появилось множество негативных комментариев. Пользователи социальных сетей упрекали организатора вечеринки в том, что они не отпраздновали 29-летие Залиско в другой день.

  • "Позор тебе и родителям твоим! Другие страны мира почтили нашу трагедию, а ты веселился".
  • "Кем нужно быть чтобы собрать n-сот людей в пандемию, в траурный день".
  • "Ты или настоящий идиот, или просто тупой осел, нельзя было вечеринку перенести на другую дату??? Если ты до этого не додумался и тебе никто не подсказал, то ты просто тупой и тебя окружают такие же как ты, или ты намеренно это сделал, чтобы хайпануть".
  • "Уровень осознанности – ниже ДНА! Мне стыдно, что это еще в моем городе происходило!"
Голодомор, Львов, вечеринка, блогеры
Голодомор, Львов, вечеринка, блогеры
Голодомор, Львов, вечеринка, блогеры
Голодомор, Львов, вечеринка, блогеры
Голодомор, Львов, вечеринка, блогеры
Голодомор, Львов, вечеринка, блогеры

Помимо этого волну критики в свой адрес получили и гости мероприятия. Так, блогеру Натали Литвин также указали на то, что празднование можно было перенести, однако девушка ответила: "(Нужно было) родиться в другой день?".

Вечеринка, Львов, Голодомор
Комментарий блогера Натали Литвин

В свою очередь львовянин Владимир Бено также возмутился по поводу вечеринки. На своей странице в Facebook он заявил, что украинским и международным брендам должно быть стыдно за сотрудничество с блогерами, которые организовали и посетили вечеринку.

"Подумайте, пожалуйста, кому Вы платите средства, и как эти недоблогеры чтят память смертей миллионов украинцев, делая шабаш на всю страну из средств полученных от вас! Подумайте хорошо о своем имидже, верю в сознательный бизнес!" — написал мужчина.

Владимир Бено, блогеры, бренды, вечеринка, Голодомор
Львовянин призвал бренды отказаться от сотрудничества с блогерами

Реакция властей

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко сообщил, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить деятельность Дома ученых из-за нарушения карантинных ограничений.

"Комиссия (…) решила закрыть Дом ученых. Теперь заведение не сможет проводить никаких мероприятий, для этого необходимо будет исправить недостатки и получить отдельное решение городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Относительно празднования Дня рождения в поминальные дни — очень трудно что-то комментировать… Это, как минимум неэтично", — сказал чиновник.

Комментарий Залиско

После того, как информация о вечеринке в День памяти жертв голодоморов спровоцировала скандал, блогер опубликовал пост, посвященный празднования.

"Самая грандиозная вечеринка года состоялась🔥😎 Это было так кайфово😍 Спасибо каждому, кто был вчера☺️ Настолько эмоционально, искренне, откровенно и по-настоящему😈 Как это было КРУТООООО🙈", — написал инфлюенсер.

По его словам, отпраздновать 29-летие ему удалось настолько "громко", что "все внезапно стали супер правильными и блогеры виноваты во всех проблемах мира".

Залиско назвал День памяти жертв голодоморов "важным днем", однако отметил, что родился 27 ноября и "не выбирал этот день" (День памяти жертв голодоморов отмечается каждую четвертую субботу ноября — ред.).

"(27 ноября) работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу… Поэтому достаточно распилить информационный "яд" вокруг!" — написал блогер.

Комментарии под этой публикацией были отключены.

Залиско, инстаграм, вечеринка, Голодомор, Львов
Залиско прокомментировал свою вечеринку

Спустя некоторое время Залиско рассказал в своих сторис, что у него прошла телефонная беседа с полицией, однако деталей разговора не уточнил. В то же время он извинился перед теми, кого оскорбило празднование его дня рождения

Залиско, блогер, вечеринка, Голодомор, Львов
Залиско, блогер, вечеринка, Голодомор, Львов
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Залиско, блогер, вечеринка, Голодомор, Львов
Залиско, блогер, вечеринка, Голодомор, Львов
Залиско, блогер, вечеринка, Голодомор, Львов

Напомним, недавно невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова попала в скандал после того, как сфотографировалась на фоне Кремля и прокомментировала этот снимок анекдотом про бандеровцев. В результате с ее торговой маркой отказались сотрудничать известные украинские магазины.

А в январе в Украине возник скандал из-за блогера Таисии Онацкой, которая в видео на вопрос, что она выберет между Украиной и Россией, выбрала второе и засмеялась. С ней разорвали контракты ряд крупных компаний, таких как "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и "Алло".