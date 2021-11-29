Українських блогерів розкритикували за "голодну тусу" в День пам'яті жертв голодоморів

Святкування у стилі БДСМ відбулося у львівському Будинку вчених. Після цього місцева влада вирішила закрити установу через порушення карантину.

Блогер із Чернівців Олександр Заліско влаштував велику вечірку з нагоди свого 29-річчя у День пам'яті жертв голодоморів, який цього року припав на 27 листопада. Захід у БДСМ-стилі обурив користувачів мережі настільки, що вони звернулися до брендів із проханням розірвати співпрацю з винуватцем урочистостей та його колегами з цеху, які відвідали день народження. Фото та відео свята були опубліковані в Instagram.

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Так, на вечірку в БДСМ-стилі у львівському Будинку вчених прийшла низка блогерів-мільйонників, серед яких Саша Бо (1,9 млн підписників в Instagram), Таня Самбурська (1,5 млн), Валерія Юрченко (1,3 млн), Наталі Литвин (1 млн).

На відео є ненормативна лексика, 18+

На заході були відверті конкурси, у межах одного з яких гостей хлипали батогом. Кадрами зі святкування запрошені блогери ділилися у своїх сторіз, називаючи цю вечірку "тусовкою року". Також на відео можна побачити, як деякі дивуються наявності великої кількості частування для гостей.

За розвагу гостей відповів відомий український телеведучий Володимир Остапчук. У своїх сторіз він показав святковий стіл, підписавши цю фотографію "блогерська голодна туса".

Зазначимо, що у Львівській області діють карантинні обмеження "червоної" зони, які передбачають заборону проведення масових заходів у разі, якщо його учасники та персонал не мають COVID-документів. Чи перевірялась їх наявність на вході, невідомо.

Критика на адресу блогерів

Під публікаціями Заліска з'явилося багато негативних коментарів. Користувачі соціальних мереж дорікали організатору вечірки за те, що вони не відсвяткували 29-річчя Заліска в інший день.

"Ганьба тобі та батькам твоїм! Інші країни світу вшанували нашу трагедію, а ти веселився".

"Ким потрібно бути, щоб зібрати n-сот людей в пандемію, в траурний день".

"Ти або справжній бовдур, або просто тупий осел, не можна було вечірку перенести на іншу дату? Якщо ти до цього не додумався і тобі ніхто не підказав, то ти просто тупий і тебе оточують такі самі, як ти, або ти навмисно це зробив, щоб хайпонути".

"Рівень усвідомленості – нижче ДНА! Мені соромно, що це ще в моєму місті відбувалося!"

Крім цього, хвилю критики на свою адресу отримали і гості заходу. Так, блогерці Наталі Литвин також зазначили, що святкування можна було перенести, проте дівчина відповіла: "(Потрібно було) народитися в інший день?".

[ + – ] Коментар блогерки Наталі Литвин

У свою чергу, львів'янин Володимир Бено також обурився з приводу вечірки. На своїй сторінці у Facebook він заявив, що українським та міжнародним брендам має бути соромно за співпрацю з блогерами, які організували та відвідали вечірку.

"Подумайте, будь ласка, кому Ви платите кошти, і як ці недоблогери вшановують пам’ять смертей мільйонів українців, роблячи шабаш на всю країну з коштів, отриманих від вас! Подумайте добре про свій імідж, вірю у свідомий бізнес!" — написав чоловік.

[ + – ] Львів'янин закликав бренди відмовитись від співпраці з блогерами

Реакція влади

Заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив, що комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення призупинити діяльність Будинку вчених через порушення карантинних обмежень.

"Комісія (…) вирішила закрити Будинок вчених. Тепер заклад не зможе проводити жодних заходів, для цього необхідно буде виправити недоліки та отримати окреме рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій. Щодо святкування Дня народження в поминальні дні – дуже важко щось коментувати… Це, як мінімум, неетично", — сказав чиновник.

Коментар Заліска

Після того, як інформація про вечірку в День пам'яті жертв голодоморів спровокувала скандал, блогер опублікував пост, присвячений святкуванню.

"Найграндіозніша вечірка року відбулася 🔥😎 Це було так кайфово😍 Дякуємо кожному, хто був учора☺️ Настільки емоційно, щиро, відверто і по-справжньому 😈 Як це було КРУТООООО🙈", — написав інфлюенсер.

За його словами, відсвяткувати 29-річчя йому вдалося настільки "голосно", що "всі раптово стали суперправильними та блогери винні у всіх проблемах світу".

Заліско назвав День пам'яті жертв голодоморів "важливим днем", проте зазначив, що народився 27 листопада і "не обирав цей день" (День пам'яті жертв голодоморів відзначається кожної четвертої суботи листопада — ред.).

"(27 листопада) працювало все: телебачення, розважальні шоу, люди святкували весілля… Тому достатньо розпиляти інформаційну "отруту" навколо!" — написав блогер.

Коментарі під цією публікацією було вимкнено.

[ + – ] Заліско прокоментував свою вечірку

За деякий час Заліско розповів у своїх сторіз, що в нього пройшла телефонна бесіда з поліцією, проте деталей розмови не уточнив. Водночас, він попросив вибачення в тих, кого образило святкування його дня народження.

Нагадаємо, нещодавно невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова потрапила у скандал після того, як сфотографувалася на фоні Кремля та прокоментувала цей знімок анекдотом про бандерівців. У результаті, з її торговою маркою відмовилися співпрацювати відомі українські магазини.

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