Компанії розривають контракти з невісткою Кернеса, яка пожартувала про бандерівців на тлі Кремля

Юлія Привалова, яка є також сестрою нардепа від "Слуги народу" Володимира Козака, пізніше вибачилася за анекдот, проте від продажу продукції ТМ Yaro вже відмовилися Rozetka, "Сільпо" та "Алло".

Юлія Привалова, сестра нардепа від "Слуги народу" Володимира Козака та дружина Данила Привалова, який є сином покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок з чоловіком на Червоній площі в Москві. У відповідь на коментар до цього фото одного з користувачів зі словом "сепари" жінка написала анекдот про бандерівців, після чого в соцмережах піднялася хвиля обурення, через яку українські компанії почали відмовлятися від продажу продукції її бренду ТМ Yaro. Про це у своєму відеоблозі на YouTube розповів колишній лідер одеського "Правого сектора" і націоналіст Сергій Стерненко.

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Так, в коментарях під своїм знімком, зробленим на Червоній площі Юлія Привалова написала наступний анекдот:

"Зустрічаються якось два бандерівці, один іншому і каже:

- А я м*скалям гидоту зробив!

- Яку?

- А я їм на червоній площі насрав!

- І шо вони тобі нічого не зробили?

- Так я по-тихому, в штани".

[ + – ] Юлія Привалова пожартувала про бандерівців під своїм фото на Красній площі

Першою з українських компаній, що відмовилася від співпраці з Приваловою і продажу продукції її бренду ТМ Yaro, став інтернет-супермаркет Rozetka. За інформацією Стерненка, раніше в їх каталозі було 56 позицій товарів ТМ Yaro, однак на поточний момент пошук по сайту видає лише дві, причому обидві з них зараз помічені плашкою "немає в наявності".

[ + – ] Продукція бренду Привалової Yaro на Rozetka: як було раніше

[ + – ] Продукція бренду Yaro на Rozetka: як стало зараз

Слідом за цим на сторінці Yaro у Facebook з'явився пост, в якому представники компанії Привалової назвали те, що відбувається "вірусними інформаційними атаками" і заявили, що вони пишаються тим, що є українським бізнесом. Також в публікації вибачилися перед тими, чиї почуття були ображені.

"Хочемо зазначити, що уявлення про антипатріотичність компанії Yaro є абсолютно помилковим", — запевнили на сторінці.

[ + – ] Позиція компанії Yaro

В Instagram самої Юлії Привалової вже немає публікації на тлі Кремля, під яким вона залишила анекдот про бандерівців. Однак там з'явилося фото прапора України, в підписі до якого невістка Кернеса написала, що "через вирвану з контексту ситуації її втягують в скандал, де суспільство поділяється на правих і неправих". Також Привалова заявила, що вона є патріотом своєї країни і не мала на меті образити когось анекдотом про бандерівців, тому просить вибачення, якщо вона когось образила.

"Але також хочу підкреслити: людину визначають не анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе. І тут ніхто не може мені закинути брак патріотизму", — написала Привалова.

Втім, за словами Стрененка, поступово й інші компанії припинили продавати продукцію бренду Yaro. Зокрема, товари компанії Привалової зникли з доставки мережі супермаркетів "Сільпо" і перестали продаватися в магазинах "Алло" з кафе Idealist.

[ + – ] Yaro нема в "Сільпо"

[ + – ] Yaro нема в "Алло"

[ + – ] Відео Стерненка про скандал з невісткою Кернеса Приваловою та її компанією Yaro

Сергій Стерненко — націоналіст і колишній глава "Правого сектора" в Одесі. Є фігурантом справи про викрадення депутата одеської районної ради Сергія Щербича у 2015 році. За словами потерпілого, Сергій Стерненко зі своїм соратником Русланом Демчуком його залякували, били, затискали пальці плоскогубцями і обстріляли з пістолета, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси.

Апеляційний суд частково виправдав Стерненка по "справі Щербича", засудивши його до 3 років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовного терміну за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Націоналіст також фігурує у справі про вбивство: у травні 2018 року на Сергія Стерненка напали двоє чоловіків, один з яких отримав смертельне ножове поранення. Через два роки після нападу ексглаві одеського "Правого сектора" повідомили про підозру у вбивстві і носінні холодної зброї.

Фокус звернувся за коментарями щодо цієї історії в компанії "Алло", "Сільпо", Rozetka та Yaro. Їх позиції будуть опубліковані окремим матеріалом, якщо вони надійдуть до редакції.

Нагадаємо, в січні 2021 року в Україні розгорівся скандал через блогерку Таїсію Онацьку (di.rubens), яка у відео на запитання що вона вибере між Україною і Росією вибрала друге і засміялася. Згодом з нею також розірвали контракти низка великих компаній, серед яких — "Боржомі", Nestle (ТМ Торчин) і "Алло".

У липні в Києві дівчину звільнили з IT-компанії за те, що вона ображала українську мову. Пізніше вона опублікувала знімок у вишиванці і заявила, що її слова були вирвані з контексту.