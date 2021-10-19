Компании разрывают контракты с невесткой Кернеса, пошутившей о бандеровцах на фоне Кремля

Юлия Привалова, являющая также сестрой нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака, позже извинилась за анекдот, однако от продажи продукции ТМ Yaro уже отказались Rozetka, "Сильпо" и "Алло".

Юлия Привалова, сестра нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака и жена Даниила Привалова, который является сыном покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, опубликовала на своей странице в Instagram снимок с супругом на Красной площади в Москве. В ответ на комментарий к этому фото одного из пользователей со словом "сепары" женщина написала анекдот о бандеровцах, после чего в соцсетях поднялась волна возмущения, из-за которой украинские компании начали отказываться от продажи продукции ее бренда ТМ Yaro. Об этом в своем видеоблоге на YouTube рассказал бывший лидер одесского "Правого сектора" и националист Сергей Стерненко.

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Так, в комментариях под своим снимком, сделанным на Красной площади Юлия Привалова написала следующий анекдот:

"Встречаются как-то два бандеровца, один другому и говорит:

— А я м*скалям гадость сделал!

— Какую?

— А я им на красной площади насрал!

— И шо они тебе ничего не сделали?

— Так я по тихому, в штаны".

[ + – ] Юлия Привалова пошутила о бандеровцах под своим фото на Красной площади

Первой из украинских компаний, отказавшейся от сотрудничества с Приваловой и продажи продукции ее бренда ТМ Yaro, стал интернет-супермаркет Rozetka. По информации Стерненко, ранее в их каталоге было 56 позиций товаров ТМ Yaro, однако на текущий момент поиск по сайту выдает лишь две, причем обе из них на данный момент отмечены плашкой "нет в наличии".

[ + – ] Продукция бренда Приваловой Yaro на Rozetka: как было раньше

[ + – ] Продукция бренда Yaro на Rozetka: как стало сейчас

Вслед за этим на странице Yaro в Facebook появился пост, в котором представители компании Приваловой назвали происходящее "вирусными информационными атаками" и заявили, что они гордятся тем, что являются украинским бизнесом. Также в публикации извинились перед теми, чьи чувства были оскорблены.

"Хотим отметить, что представление об антипатриотичности компании Yaro являются абсолютно ошибочным", — заверили на странице.

[ + – ] Позиция компании Yaro

В Instagram самой Юлии Приваловой уже нет публикации на фоне Кремля, под которым она оставила анекдот о бандеровцах. Однако там появилось фото флага Украины, в подписи к которому невестка Кернеса написала, что "из-за вырванной из контекста ситуации ее втягивают в скандал, где общество разделяется ан правых и неправых". Также Привалова заявила, что она является патриотом своей страны и не преследовала цели обидеть кого-то анекдотом о бандеровцах, потому приносит извинения, если он кого-то обидел.

"Но также хочу подчеркнуть: человека определяют не анекдоты, которые она рассказывает. Человека определяет то, что он делает, где он живет и как он живет. И здесь никто не может мне забросить недостаток патриотизма", — написала Привалова.

Впрочем, по словам Стрененко, постепенно и другие компании прекратили продавать продукцию бренда Yaro. В частности, товары компании Приваловой исчезли из доставки сети супермаркетов "Сильпо" и перестали продаваться в магазинах "Алло" с кафе Idealist.

[ + – ] Yaro нет в "Сильпо"

[ + – ] Yaro нет в "Алло"

[ + – ] Видео Стерненко о скандале с невесткой Кернеса Приваловой и ее компании Yora

Сергей Стерненко — националист и бывший глава "Правого сектора" в Одессе. Является фигурантом дела о похищении депутата одесского районного совета Сергея Щербича в 2015 году. По словам потерпевшего, Сергей Стерненко со своим соратником Русланом Демчуком его запугивали, избивали, давили пальцы плоскогубцами и обстреляли из пистолета, а после — выбросили возле Суворовского суда Одессы.

Апелляционный суд частично оправдал Стерненко по "делу Щербича", приговорив его к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условного срока по статье о незаконном обращении с оружием. Националист также фигурирует в производстве об убийстве: в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали двое мужчин, один из которых получил смертельное ножевое ранение. Через два года после нападения экс-главе одесского "Правого сектора" сообщили о подозрении в убийстве и ношении холодного оружия.

Фокус обратился за комментариями касательно этой истории в компании "Алло", "Сильпо", Rozetka и Yaro. Их позиции будут опубликованы отдельным материалом, если они поступят в редакцию.

Напомним, в январе 2021 года в Украине разгорелся скандал из-за блогерши Таисии Онацкой (di.rubens), которая в видео на вопрос что она выберет между Украиной и Россией выбрала второе и засмеялась. Впоследствии с ней также разорвали контракты ряд крупных компаний, среди которых — "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и "Алло".

В июле в Киеве девушку уволили из IT-компании за то, что она оскорбляла украинский язык. Позже она опубликовала снимок в вышиванке и заявила, что ее слова были вырваны из контекста.