Остапчуки зіграли таємне весілля перед тим, як назавжди покинути Україну (фото)

Український телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина, схоже, таємно зіграли весілля перед своїм переїздом до Канади. Першими кадрами з урочистостей та локацією закохані вже встигли поділитися у своїх соцмережах.

Пара, яка офіційно розписалася вже давно, тривалий час відкладала гучне святкування весілля. Проте для довгоочікуваної події Володимир та Катерина Остапчуки таки обрали преміальний п'ятизірковий палацово-парковий комплекс на березі мальовничого джерельного озера у селі Стрілки, що у Львівській області.

У своїх розповідях в Instagram 25-річна Катерина Остапчук уже встигла похизуватися перед підписниками розкішним образом, продемонструвавши свою "не основну" весільну сукню.

Почати своє нове життя родина планує у Монреалі. Катерина зазначила, що у Канаді вже чотири роки проживають старші діти. До того ж обидва знають мову, а Володимир взагалі спілкується як носій.

Дружина ведучого Володимира Остапчука Катерина натякнула на другу вагітність. Катерина Полтавська стала третьою дружиною шоумена. Вони одружилися таємно, офіційно повідомивши про це лише в березні 2024 року. Згодом у пари народився синочок Тимофійко.

Зірка екрану як багатодітний батько може безперешкодно перетинати кордон, а також уже має резиденство Канади.