Дружина Остапчука натякнула на вагітність після новин про виїзд у Канаду (фото)

Дружина ведучого Володимира Остапчука Катерина натякнула на другу вагітність на фоні еміграції з родиною в Канаду.

Журналістка запитала у своєму Threads про ведення вагітності в Монреалі.

Катерина Остапчук вагітна?

"Монреаль. Хто спостерігав вагітність там, де саме? Чи є там українські лікарі? У тому числі ті, хто роблять УЗД", — написала третя дружина шоумена.

У коментарях українці почали міркувати, що дівчина неспроста порушила таку тему: "Катя підкинула тижневу дозу пліток".

Зокрема, Катерина отримала багато порад від українців у Канаді, де та як шукати відповідних лікарів за кордоном.

Згодом дружина шоумена повідомила, що перенесла операцію з видалення жовчного міхура.

"Нещодавно у мене знайшли камені в жовчному. Вчора проконсультувалася з лікарем і вона сказала, що якщо я планую переїзд і вагітність, краще не ризикувати і видалити жовчний. Ну і в Канаді на планову операцію можна чекати місяцями та навіть роками, тому вирішила зробити в нас. А так терміново, щоб встигнути зняти шви до переїзду", — пояснила Катерина, спростувавши чутки про те, що вона наразі вагітна.

Володимир Остапчук з дружиною Катериною



Раніше шоумен був одружений з Оленою Войченко. Перша дружина Остапчука за 13 років шлюбу народила від нього двох дітей: Емілію та Евана-Олександра. Ще два роки ведучий був у шлюбі з Христиною Горняк, з якою досі не може поділити спільне майно.

А Катерина Полтавська стала третьою дружиною шоумена. Вони одружилися таємно, офіційно повідомивши про це лише в березні 2024 року. Згодом у пари народився син Тимофій.

