Дружина Остапчука натякнула на вагітність після новин про виїзд у Канаду (фото)
Дружина ведучого Володимира Остапчука Катерина натякнула на другу вагітність на фоні еміграції з родиною в Канаду.
Журналістка запитала у своєму Threads про ведення вагітності в Монреалі.
Катерина Остапчук вагітна?
"Монреаль. Хто спостерігав вагітність там, де саме? Чи є там українські лікарі? У тому числі ті, хто роблять УЗД", — написала третя дружина шоумена.
У коментарях українці почали міркувати, що дівчина неспроста порушила таку тему: "Катя підкинула тижневу дозу пліток".
Зокрема, Катерина отримала багато порад від українців у Канаді, де та як шукати відповідних лікарів за кордоном.
Згодом дружина шоумена повідомила, що перенесла операцію з видалення жовчного міхура.
"Нещодавно у мене знайшли камені в жовчному. Вчора проконсультувалася з лікарем і вона сказала, що якщо я планую переїзд і вагітність, краще не ризикувати і видалити жовчний. Ну і в Канаді на планову операцію можна чекати місяцями та навіть роками, тому вирішила зробити в нас. А так терміново, щоб встигнути зняти шви до переїзду", — пояснила Катерина, спростувавши чутки про те, що вона наразі вагітна.
Особисте Остапчука
Раніше шоумен був одружений з Оленою Войченко. Перша дружина Остапчука за 13 років шлюбу народила від нього двох дітей: Емілію та Евана-Олександра. Ще два роки ведучий був у шлюбі з Христиною Горняк, з якою досі не може поділити спільне майно.
А Катерина Полтавська стала третьою дружиною шоумена. Вони одружилися таємно, офіційно повідомивши про це лише в березні 2024 року. Згодом у пари народився син Тимофій.
