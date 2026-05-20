Жена Остапчука намекнула на беременность после выезда с мужем в Канаду (фото)

Жена ведущего Владимира Остапчука Екатерина намекнула на вторую беременность на фоне эмиграции с семьей в Канаду.

Журналистка спросила в своем Threads о ведении беременности в Монреале.

Екатерина Остапчук беременна?

"Монреаль. Кто наблюдал беременность там, где именно? Есть ли там украинские врачи? В том числе те, кто делают УЗИ", — написала третья жена шоумена.

В комментариях украинцы начали рассуждать, что девушка неспроста подняла такую тему: "Катя подкинула недельную дозу сплетен".

В частности, Екатерина получила много советов от украинцев в Канаде, где и как искать соответствующих врачей за рубежом.

Впоследствии жена шоумена сообщила, что перенесла операцию по удалению желчного пузыря.

"Недавно у меня нашли камни в желчном. Вчера проконсультировалась с врачом и она сказала, что если я планирую переезд и беременность, лучше не рисковать и удалить желчный. Ну и в Канаде на плановую операцию можно ждать месяцами и даже годами, поэтому решила сделать у нас. А так срочно, чтобы успеть снять швы до переезда", — пояснила Екатерина, опровергнув слухи о том, что она сейчас беременна.

Владимир Остапчук с женой Екатериной Фото: Instagram vova_ostapchuk

Личное Остапчука

Ранее шоумен был женат на Елене Войченко. Первая жена Остапчука за 13 лет брака родила от него двоих детей: Эмилию и Эвана-Александра. Еще два года ведущий был в браке с Кристиной Горняк, с которой до сих пор не может поделить совместное имущество.

А Екатерина Полтавская стала третьей женой шоумена. Они поженились тайно, официально сообщив об этом лишь в марте 2024 года. Впоследствии у пары родился сын Тимофей.

