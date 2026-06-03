Известный юморист неожиданно женился: кто его избранница (фото)

Известный украинский юморист и экс-участник команды "Ветераны космических войск" Александр (Веня) Венедчук официально женился на своей избраннице Карине. Радостной вестью шоумен, который обычно тщательно скрывает личную жизнь, поделился в Instagram, опубликовав первое фото со свадебным кольцом.

На свежем снимке Александр Венедчук позирует вместе с Кариной, демонстрируя кольцо на безымянном пальце, вероятно, сразу после официальной регистрации брака. Свой новый статус комик прокомментировал в фирменном лаконичном стиле.

"Ну, я уже что? Ну, я уже все", — написал юморист.

Венедчук сообщил, что женился Фото: Instagram

Поскольку Венедчук никогда не афишировал детально свои романтические отношения, а профиль его новоиспеченной жены в инстаграме является закрытым, для большинства поклонников эта новость стала приятной неожиданностью. Судя по фото в соцсети, Веня строит отношения с Кариной уже почти 8 лет.

Веня с любимой Кариной Фото: Instagram

Творческий путь и изменения в карьере

Александр Венедчук получил широкую известность благодаря выступлениям в "Лиге смеха" в составе команды "Ветераны космических войск". Впоследствии юмористы переросли телевизионный формат и запустили успешный одноименный YouTube-канал.

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Однако в конце прошлого года в карьере комика произошел крутой поворот. В декабре 2025 года Александр объявил, что покидает "Ветеранов космических войск" после 8 лет сотрудничества. По его словам, разрыв состоялся мирно, без каких-либо конфликтов.

Не все восприняли это решение положительно. В частности, Артем Дамницкий заявил, что не понял мотивов коллеги, и назвал такой шаг безответственным перед аудиторией.

Сейчас проект продолжает свое существование — Влад Куран и Артем Дамницкий и в дальнейшем выпускают на YouTube популярные развлекательные шоу, среди которых "Элиас", "Викторина" и "Музыкальная передача".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Кроме того, Леся Никитюк заговорила о свадьбе с младшим на 8 лет воином Дмитрием Бабчуком.