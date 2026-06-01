Известный украинский комик показал фото со свадьбы: как выглядит его возлюбленная

Юморист и участник популярного проекта "Львы на джипе" Валик Михиенко официально женился на своей возлюбленной Анастасии. Пара устроила уютное празднование в Киеве и уже поделилась первыми трогательными кадрами с церемонии в своих соцсетях.

Для особого дня влюбленные выбрали элегантные, но в то же время современные аутфиты. Невеста Анастасия сияла в роскошном платье с пышной юбкой и корсетным верхом без рукавов, украшенным кружевом. Образ дополнили длинная белая фата, лаконичные украшения, изящный макияж в коричневых тонах со стрелками и букет из белых калл.

Жених Валентин отказался от классического смокинга в пользу стильного молочного костюма свободного кроя и белой футболки.

Главной звездой свадьбы, кроме молодоженов, стала их любимая собака Моника. Четвероногую подружку также одели в праздничный наряд, гармонично поддержав общий дресс-код события.

Валик Михиенко и Анастасия

Атмосфера праздника и звездные гости

Свадьбу отгуляли на свежем воздухе за городом. Праздничные столы для влюбленных и их близких разместили в большом шатре на территории с бассейном. Локацию задекорировали уютными гирляндами с теплым светом лампочек, что создало действительно сказочное настроение.

Поздравить молодоженов пришло немало известных коллег по цеху, блогеров и телеведущих. Среди гостей были замечены:

Миша Лебига

Роман Щербань

Константин Трембовецкий

Николай Зырянов

Женя Янович

Даша Кубик

Свадьба Валика Михиенко

Что известно об истории любви пары?

Валентин и Анастасия вместе уже более двух лет. Они познакомились в одном из заведений, о чем комик ранее упоминал на своих трансляциях.

Избранница юмориста работает UGC-креатором, ведет блоги в Instagram и TikTok, где создает уютный контент для брендов, а также профессионально занимается ламинированием и покраской бровей.

Пара часто появляется в видео друг друга. Романтическое предложение руки и сердца состоялось в январе этого года во время совместного зимнего отдыха с друзьями в Буковеле.

Валик Михиенко и Анастасия

