Відомий український комік показав фото з весілля: який вигляд має його кохана

Гуморист та учасник популярного проєкту "Леви на джипі" Валік Міхієнко офіційно одружився зі своєю коханою Анастасією. Пара влаштувала затишне святкування в Києві та вже поділилася першими зворушливими кадрами з церемонії у своїх соцмережах.

Для особливого дня закохані обрали елегантні, але водночас сучасні аутфіти. Наречена Анастасія сяяла в розкішній сукні з пишною спідницею та корсетним верхом без рукавів, прикрашеним мереживом. Образ доповнили довга біла фата, лаконічні прикраси, витончений макіяж у коричневих тонах зі стрілками та букет із білих кал.

Наречений Валентин відмовився від класичного смокінга на користь стильного молочного костюма вільного крою та білої футболки.

Головною зіркою весілля, окрім молодят, стала їхня улюблена собака Моніка. Чотирилапу подружку також одягнули у святкове вбрання, гармонійно підтримавши загальний дрес-код події.

Валік Міхієнко і Анастасія Фото: Instagram

Атмосфера свята та зіркові гості

Весілля відгуляли на свіжому повітрі за містом. Святкові столи для закоханих та їхніх близьких розмістили у великому шатрі на території з басейном. Локацію задекорували затишними гірляндами з теплим світлом лампочок, що створило справді казковий настрій.

Привітати молодят прийшло чимало відомих колег по цеху, блогерів та телеведучих. Серед гостей були помічені:

Міша Лебіга

Роман Щербан

Костянтин Трембовецький

Микола Зирянов

Женя Янович

Даша Кубік

Весілля Валіка Міхієнка Фото: Instagram

Що відомо про історію кохання пари?

Валентин та Анастасія разом уже понад два роки. Вони познайомилися в одному із закладів, про що комік раніше згадував на своїх трансляціях.

Обраниця гумориста працює UGC-креаторкою, веде блоги в Instagram та TikTok, де створює затишний контент для брендів, а також професійно займається ламінуванням та фарбуванням брів.

Пара часто з’являється у відео одне одного. Романтична пропозиція руки та серця відбулася в січні цього року під час спільного зимового відпочинку з друзями в Буковелі.

